Ce site qui convertit des vidéos YouTube en MP3 accuse ses concurrents de vouloir le couler

Un site permettant de convertir des vidéos YouTube en fichiers MP3 porte plainte contre ses concurrents pour fausses requêtes DMCA. Le site en question fait lui-même l'objet de requêtes légitimes de la part de maisons de disques et de labels.

Malgré l'explosion du streaming et du téléchargement légal de musiques, certains s'adonnent encore au piratage. Les moyens sont nombreux et parmi eux, on compte les sites de stream ripping. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce nom, mais vous connaissez sûrement le principe. Ce sont des sites qui permettent de convertir des vidéos YouTube en fichiers MP3. Avec les millions de clips présents sur la plateforme, on comprend sans mal l'intérêt.

Le stream ripping n'est pas une pratique marginale, loin de là. Cette année, l'un de ces sites a enregistré plus d'un milliard de visites. Ils profitent tous d'un flou juridique. Convertir une vidéo YouTube en MP3 n'est pas illégal en soi. En revanche, utiliser un tel service pour récupérer une œuvre protégée par des droits d'auteur, oui. Dans les faits, de nombreuses maisons de disques et labels émettent régulièrement des requêtes DMCA (loi contre les violations des droits d'auteur) auprès de Google. Le but est de les faire disparaître des résultats de recherche.

Un site de stream ripping accuse ses concurrents de fausses requêtes DMCA

Étrangement, ce ne sont pas ces requêtes qui inquiètent CreativeCode Ltd, la maison-mère de YtMp3 et Y2Mate, deux stream rippers parmi les plus connus. Elle accuse ses concurrents d'envoyer à Google de fausses requêtes DMCA dans le but de les faire fermer. En effet, quand on regarde certaines de ces requêtes, on peut voir qu'elles n'émanent pas des ayants droit d'une musique, mais d'autres sites similaires. Un genre de concurrence déloyale pour laquelle l'entreprise demande 500 000 $ de dédommagements.

Profitant sûrement de l'occasion, la société demande aussi à ce que les sites de stream ripping ne soient plus considérés comme des outils pour contourner le DMCA. Elle va même plus loin et accuse les autres sites de stream ripping de violer la loi sur les droits d'auteur. Autrement dit, de permettre ce que ses propres sites permettent aussi. Ironique.

