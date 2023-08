La Chine propose de limiter à deux heures par jour le temps d’utilisation des smartphones par les enfants

Les autorités de régulation chinoises envisagent de nouvelles règles qui limiteraient le temps d'écran des smartphones des personnes de moins de 18 ans à un maximum de deux heures par jour seulement, pour lutter contre leur addiction.

L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a proposé une nouvelle règle visant à limiter l'utilisation des smartphones pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Elle viendrait ainsi s’ajouter à d’autres règles déjà en vigueur, qui limitent par exemple les jeux vidéo en ligne à seulement 3 heures par semaine pour les mineurs, ou encore une autre qui leur interdit de jouer aux jeux vidéo après 22 heures.

Ces règles ont vraisemblablement eu l’effet escompté, la Chine s’étant félicitée de la réduction de la dépendance aux jeux vidéo des enfants l’année dernière. Après le gaming, l’empire du Milieu souhaiterait désormais s’attaquer à un autre fléau pour les jeunes : les smartphones.

Les enfants ne pourront pas utiliser leur smartphone plus de 2 heures par jour

Les règles proposées exigent que les smartphones disposent d'un « mode mineur » pour les moins de 18 ans, qui devrait être facilement accessible lorsque l'appareil est allumé, sous la forme d'une icône sur l'écran d'accueil ou dans les paramètres du système de l'appareil. Le but est simple : permettre aux parents de gérer ce que voient leurs enfants et aux fournisseurs de services Internet d'afficher des contenus en fonction de l'âge de l'utilisateur.

Les utilisateurs âgés de 16 à 18 ans auraient droit à deux heures d’utilisation de leur smartphone par jour, les enfants âgés de 8 à 16 ans à une heure et les enfants de moins de 8 ans à seulement quarante minutes. Apple dispose déjà d’une fonctionnalité permettant aux parents de définir diverses restrictions de temps d'écran et autres sur les iPhone utilisés par leurs enfants, mais celle-ci est actuellement victime d’un bug qui l’empêche de fonctionner correctement.

La CAC a déclaré que les règles avaient été élaborées pour « améliorer le rôle positif d'Internet, créer un environnement de réseau favorable, prévenir et intervenir dans les problèmes de dépendance des mineurs à l'égard d'Internet, et guider les mineurs pour qu'ils acquièrent de bonnes habitudes d'utilisation d'Internet ». Et vous, trouvez-vous cette nouvelle proposition de loi trop sévère ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.