Disney + : Shang-Chi et Free Guy arriveront sur le service seulement 45 jours après leur sortie

Disney vient d’annoncer un nouveau processus de distribution aux Etats-Unis. Désormais, les films seront disponibles sur Disney+ 45 jours après leur sortie en salles au lieu des 90 jours actuels (pré-pandémie, du moins). La France, cadenassée par la chronologie des médias, n’est pas encore concernée.

La pandémie de coronavirus a complètement chamboulé l’industrie du cinéma. Avec les salles fermées, les studios ont dû s’adapter et proposer des contenus directement via les plateformes de streaming. Ces pratiques pourraient s’implanter durablement dans le paysage. Disney compte par exemple raccourcir l’exploitation ciné pour privilégier son service Disney+.

Bob Chapek, le PDG de Disney, a annoncé qu’aux Etats-Unis, la méthode de distribution des films de son studio allait drastiquement changer. Désormais, les futures production seront disponibles sur Disney+ seulement 45 jours après leur sortie en salles, au lieu des 90 jours actuellement (hors pandémie, bien entendu)

Disney+ ne change pas son fonctionnement en France

Les deux premiers films concernés sont Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, une production Marvel Studios, ainsi que Free Guy, un film dans lequel Ryan Reynolds joue un PNJ dans un jeu vidéo. Le premier est prévu pour septembre tandis que le deuxième sortira en août. A noter que tous les futurs films Disney ne bénéficieront pas de ce traitement, puisque Jungle Cruise avec The Rock et Emily Blunt sortira lui exclusivement sur Disney+ le 30 juillet (aux Etats-Unis).

Et la France, dans tout ça ? Pour le moment, l’hexagone ne semble en toute logique pas concerné. La loi empêche en effet de sortir un film en streaming seulement un mois et demi après sa sortie en salle. Disney est alors obligé de s’adapter. Par exemple, des films comme Soul et Mulan n’ont pas bénéficié de sortie classique et ont été disponibles sans surcoût sur la plate-forme (contrairement aux Etats-Unis, où il était payant). De son côté, Black Widow, le nouveau film de Marvel Studios, sera lui exclusivement disponible au cinéma. Pour le regarder sur Disney+ en France, il faudra attendre… 2024.

Dans le même temps, Disney+ a annoncé avoir dépassé la barre des 100 millions d’abonnés. De nombreux contenus basés sur des licences telles que Star Wars et Marvel étant prévus, ce chiffe ne devrait faire qu’augmenter dans le futur.