Disney pourrait lancer son propre abonnement façon Amazon Prime

La Walt Disney Company étudierait l'idée d'introduire un programme d'adhésion similaire à Amazon Prime, qui offrirait des réductions et des avantages spéciaux pour ses services de streaming, ses parcs, ses centres de villégiature et ses produits dérivés.

L’empire de Disney est immense. L’entreprise possède deux grands complexes hôteliers aux États-Unis, Disneyland Resort et Walt Disney World Resort, avec un total de six parcs à thème et deux parcs aquatiques, sans compter les autres parcs à travers le monde. Disney s’est également imposé en tant que géant des médias et du divertissement, notamment en faisant l’acquisition de studios comme Marvel, Disney Pixar et LucasFilms, qui produit Star Wars, ainsi que des droits sur d'autres contenus de valeur réalisés par 20th Century Fox.

Une grande partie de ce contenu peut être visionnée facilement sur sa propre plateforme de vidéo à la demande, Disney+, qui dépassait la barre des 138 millions d’abonnés un peu plus tôt cette année. Face à la diversification toujours plus importante des secteurs sur lesquels est présente l’entreprise, celle-ci chercherait désormais à lancer un seul abonnement qui regrouperait tout au même endroit.

Disney pourrait s’inspirer d’Amazon et lancer son propre abonnement Prime

D'après un rapport du Wall Street Journal, Disney en est aux premiers stades de l'étude d'un service d'abonnement façon Amazon Prime qui regrouperait son service de streaming, Disney+, et des réductions sur des produits dérivés et des parcs à thème de la marque Disney. En interne, certains cadres se seraient référés à cette offre sous le nom de “Disney Prime”, même si ce ne sera pas probablement le nom officiel, pour éviter de s’attirer des ennuis du côté d’Amazon.

Il serait différent du Fan Club officiel de la D23, qui coûte 99,99 à 129,99 dollars par an et donne accès à des événements et des produits exclusifs. Les discussions au sein de Disney n'en sont qu'à leurs débuts et l'on ne sait pas combien la société facturerait l'adhésion et combien de temps il faudrait pour lancer un tel programme, a rapporté le WSJ.

Il faut savoir que Disney offre déjà certains avantages supplémentaires aux abonnés à Disney+ pour d'autres propriétés Disney. Par exemple, Disney World offre actuellement 25 % de réduction sur les séjours aux abonnés à Disney+. Cependant, ce nouvel abonnement « Prime » irait encore plus loin. La société envisagerait même de collaborer avec des tiers pour proposer davantage d'expériences Disney, comme des billets à prix réduit pour des spectacles Disney à Broadway, selon le rapport.

Source : The Wall Street Journal