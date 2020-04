Disney+ dévoile ses dates de sortie pour les DOM-TOM, la Belgique et Monaco

Disponible depuis le 7 avril 2020 en France Métropolitaine, Disney+ est annoncé très prochainement dans les territoires d’outre-mer (DOM-TOM), en Belgique et Monaco. On fait le point sur les dates de sortie pour le nouveau service de streaming américain vers ces destinations.

Alors que Disney+ est disponible depuis le 7 avril 2020 pour la France Métropolitaine, ainsi que dans d’autres pays dont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Autriche. on en sait un peu plus sur les dates de sortie de Disney+ pour les DOM-TOM, la Belgique et Monaco.

Il faudra patienter fin avril pour le voir arriver dans les territoires d’outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna) et à Monaco. Les autres pays de l’Europe, tels que la Belgique, le Portugal ou bien encore les pays scandinaves devront également prendre leur mal en patience pour profiter de Disney+ puisque la plateforme de streaming ne sera disponible qu’à partir de cet été. Concernant La Réunion, Mayotte et Maurice, il sera opérationnel dès cet automne.

Ce lancement décalé par rapport à celui que l’on a pu voir en France ne vient pas d’un problème technique mais résulte tout simplement des négociations sur les droits de diffusion. Même si les abonnés français doivent se contenter de regarder les contenus en Full HD (1080p) jusqu’à la levée du confinement contre le coronavirus, ils ont tout de même la chance d’avoir un accès au catalogue Disney+ qui comprend pas moins de 500 films et documentaires et 7 500 épisodes de séries et peuvent se faire une idée de la qualité du service en testant gratuitement Disney+ durant 7 jours.

