Pour bien commencer l’année, Disney+ baisse fortement le prix d’un de ses abonnements

Voici une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'abonner au service Disney+ à moindre coût ! Pour le début du mois de janvier 2025, la plateforme de streaming a décidé de baisser fortement le prix d'une de ses offres.

Comme vous le savez certainement, Disney France a connu une fin d'année 2024 un peu chaotique. Peu avant le début du mois de décembre, la plateforme de streaming aux grandes oreilles a acté son divorce avec Canal+. En plus de l'arrêt de la distribution du service, le groupe de la chaîne cryptée a aussi mis fin à la diffusion de toutes les chaînes de TV Disney.

Trois semaines plus tard, The Walt Disney Company a conclu un partenariat avec Orange. Grâce à cet accord, les abonnés Internet de l'opérateur peuvent retrouver, entre autres, les chaînes Disney Channel et National Geographic qui sont accessibles gratuitement. Et dans le même temps, Free a également trouvé un accord avec Disney.

Bonne nouvelle ! Disney+ vous permet d'économiser près de 50 € sur l'une de ses offres

Pour essayer de mettre un terme à cette période de turbulences, le groupe Disney en France a pris la décision de passer à l'offensive en ce début d'année 2025. En effet, un des abonnements du service de streaming voit son prix baisser fortement à l'occasion d'une offre promotionnelle.

Du 3 au 21 janvier prochain, l'offre Disney+ Standard avec pub est à 1,99 euro par mois pendant une durée d'un an. Au-delà des douze mois, l'abonnement en question passera au prix mensuel de 5,99 euros. Pour information, cette offre sans engagement est réservée aux nouveaux clients. Ces derniers pourront économiser près de 50 euros sur une année et auront l'occasion de résilier en fin de mois.

Aussi, les personnes ayant souscrit à l'abonnement Disney+ Standard avec pub verront des publicités pendant la diffusion des films et séries. Lorsque le profil sera créé, l'âge de l'utilisateur sera demandé. Les profils de moins de 18 ans incluront des publicités adaptées à leur âge. Enfin, aucune publicité n'apparaîtra sur les profils en mode Junior.