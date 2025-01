Avis aux clients Canal+, votre abonnement Disney+ est peut-être toujours en cours

En ce 3 janvier 2025, date officielle du divorce entre Canal+ et Disney France, les clients de la chaîne cryptée sont censés ne plus être abonnés à Disney+. Du moins, en théorie.

Comme vous le savez peut-être, Disney France a connu une fin d'année 2024 plutôt mouvementée. Tout d'abord, la firme aux grandes oreilles a perdu un partenaire commercial de taille, à savoir Canal+. En début décembre, la chaîne cryptée a pris la décision de ne pas renouveler son contrat avec le géant du divertissement.

Résultat, Disney+ ne sera plus proposé avec les différents formules Canal+, tandis que les abonnés ne pourront plus accéder via leur décodeur aux chaînes TV de Disney comme Disney Channel ou National Geographic.

Fort heureusement pour les consommateurs, plusieurs FAI se sont rués sur cette occasion pour signer à leur tour un accord avec Disney pour reprendre la diffusion des canaux Disney. C'est le cas d'Orange par exemple, ou encore de Free. Et dans l'optique de rameuter un maximum de nouveaux utilisateurs, Disney a lancé ce 3 janvier une nouvelle offre promotionnelle. Jusqu'au 21 janvier, la formule Standard avec publicités est affichée à 1,99 € par mois durant un an. De quoi économiser 50 € sur l'année mine de rien.

Clients Canal+, vérifiez bien que votre abonnement Disney+ est terminé

Pour en revenir à la rupture entre Canal+ et Disney, elle rentre officiellement en vigueur ce 3 janvier 2025. En théorie, les abonnés Canal+ n'ont donc plus accès à Disney+. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour cause, si vous étiez abonné à Disney+ avant de rejoindre Canal+, votre abonnement est peut-être toujours en cours. Et ce pour une raison très simple.

Dans un mail envoyé récemment aux clients Canal, Walt Disney Company explique que “l'abonnement a expiré“, mais que, dans un élan de générosité, votre “accès a été prolongé jusqu'à aujourd'hui, sans frais supplémentaire”.

La dernière partie de la phrase est un brin mensongère. Pourquoi cela ? Si, comme de nombreux utilisateurs, vous aviez ajouté un moyen de paiement sur Disney+ (carte bleue, compte PayPal), Disney va renouveler automatiquement votre abonnement dès ce 4 janvier.

Plus précisément, vous serez d'office inscrit à la formule Standard avec publicités, facturée à 5,99 € par mois. Pour éviter cela, il faudra donc se rendre sur votre compte D+ et lancer manuellement la procédure de résiliation depuis les paramètres.

Source : BFM