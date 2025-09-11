Disney+ frappe fort : l’abonnement chute à seulement 2,99 € !

Disney+ lance une offre de folie pour la rentrée. La plateforme de streaming est accessible à partir de 2,99 € par mois. On vous dit tout sur cette offre disponible dès maintenant, mais pas pour longtemps.

Disney+ fait sa rentrée avec une offre de choc. La plateforme de streaming baisse drastiquement ses tarifs pour une durée limitée. L’abonnement de base passe ainsi de 5,99 € à 2,99 € sans engagement, pendant 3 mois.

L’offre est valable du 11 septembre au 27 septembre 2025 inclus pour les nouveaux clients et pour les anciens qui se réabonnement, sous réserve d’être éligible.

Toutes les formules de Disney+ sont à prix cassé

La formule standard avec publicité, s’affiche donc à 2,99 € au lieu de 5,99 € habituellement, ce qui correspond à une remise de 50%. L'abonnement standard quant à lui est à 5,99 € au lieu de 9,99 €, soit une remise de 40%. Et enfin la formule premium passe à 9,99 € au lieu de 13,99 €, soit une réduction d’un peu moins de 30%.

Les prix réduits sont valables pendant trois mois. Après la période promotionnelle, l’abonnement Disney+ se renouvelle automatiquement au prix normal pour chaque formule.

Pour rappel, la formule de base, avec publicité permet d’accéder aux contenus Disney+ en qualité Full HD et sur deux appareils en simultanée. La formule standard offre les mêmes avantages, à la différence qu'elle permet de suivre les films et séries sans interruption publicitaire. De plus, cette formule vous permet de télécharger les contenus pour les visionner hors ligne, contrairement à l’offre de base.

Enfin, la formule Premium permet de voir les contenus Disney+ en qualité 4K Ultra HD et HDR, avec prise en charge de Dolby Atmos pour une plus grande immersion dans vos films et séries. Les lectures en simultanée sont par ailleurs valables pour quatre appareils.

Cette promotion de Disney+ tombe à pic, sachant que plusieurs nouveautés intéressantes sont à découvrir dès maintenant et dans les jours à venir. Il s’agit notamment de Alien : Earth, de la saison 5 de Only Murders in the Building, disponible depuis le 9 septembre 2025, de la saison 13 de la série d’animation Futurama qui arrive le 16 septembre 2025 ou encore de Swipe et Musafa : Le Roi Lion qui seront disponibles à partir du 19 septembre 2025.