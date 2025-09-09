Disney+ signe une rentrée de folie avec les nouvelles saisons de Only Murders in the Building et Futurama !

Blockbusters d’animation, séries cultes et nouveautés originales : Disney+ a préparé une rentrée musclée. Entre la nouvelle saison de Only Murders In The Building et le retour de Futurama, vous aurez de quoi remplir vos soirées dès ce soir !

Vous vous demandez quoi regarder ce mois-ci ? Disney+ a pensé à tout. La plateforme sort le grand jeu avec des suites très attendues, des retours cultes et quelques surprises qui devraient séduire des publics très différents. Que vous soyez branché animation, science-fiction ou drame inspirant, le programme de septembre ne risque pas de vous laisser sur votre faim.

Les sorties marquantes sur Disney+ pour la rentrée :

La saison 5 d’Only Murders in the Building (sortie le 9 septembre)

La Saison 13 de Futurama (sortie le 16 septembre)

Alien: Earth (sortie le 13 Aout)

Vaiana 2 (sortie le 28 août)

Mufasa : Le Roi Lion (sortie le 19 septembre)

Swipe (sortie le 19 septembre)

Only Murders in the Building : le trio infernal reprend du service

Ce 9 septembre, place à la cinquième saison d’une série déjà culte. Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez se retrouvent dans une nouvelle enquête pleine de rebondissements après la mort mystérieuse de leur concierge. Humour grinçant, rebondissements new-yorkais et invités prestigieux comme Meryl Streep ou Christoph Waltz sont au programme. Trois épisodes débarquent dès le lancement, puis la diffusion se fera chaque semaine.

Futurama : dix nouveaux épisodes de pure nostalgie

Avis aux fans de science-fiction décalée : Futurama revient le 16 septembre avec sa treizième saison. Fry, Leela, Bender et tous les personnages que vous connaissez sont de retour pour dix épisodes inédits. Toujours créé par Matt Groening, le show conserve son humour absurde et ses intrigues futuristes qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

Alien: Earth : quand les xénomorphes débarquent sur Terre

Commençons par une ambiance sombre et tendue. Lancée mi-août mais toujours en diffusion, Alien: Earth continue de dévoiler chaque semaine ses épisodes. Cette série horrifique fait office de préquelle à l’univers culte imaginé par Ridley Scott. Le pitch ? Un crash extraterrestre sur Terre qui va libérer une menace terrifiante. Attendez-vous à une atmosphère oppressante et à un hommage visuel aux premiers films.

Vaiana 2 : le retour triomphal d’une héroïne adorée

Disponible depuis le 28 août, Vaiana 2 reste l’un des gros événements de la rentrée. Le film reprend l’histoire de l’aventurière du Pacifique et de Maui, lancés dans une nouvelle traversée périlleuse vers les confins des mers. Déjà carton au box-office, ce second volet confirme la force des studios Disney dans l’animation grand spectacle.

Mufasa : Le Roi Lion : retour aux origines d’un roi légendaire

Dès le 19 septembre, Disney+ propose une fresque animée ambitieuse qui revient sur la jeunesse de Mufasa. Réalisé par Barry Jenkins, ce préquel retrace le destin du père de Simba, d’orphelin à souverain. Le film se distingue par une réalisation somptueuse, une bande originale signée Lin-Manuel Miranda et un doublage français où l’on retrouve Tahar Rahim, Jamel Debbouze ou encore Rayane Bensetti.

Swipe : quand le biopic s’invite sur Disney+

Le 19 septembre également, changement de registre avec Swipe. Ce film raconte l’histoire de Whitney Wolfe Herd, fondatrice de l’application de rencontres Bumble, incarnée par Lily James. Une plongée dans l’univers de la tech et de l’entrepreneuriat féminin, qui illustre la volonté de Disney+ de diversifier son catalogue au-delà des classiques animation et science-fiction.

Un mois stratégique pour séduire tous les publics

Avec des suites attendues comme Vaiana 2 et Mufasa, des séries cultes qui font leur retour comme Only Murders in the Building et Futurama, mais aussi des nouveautés plus inattendues telles que Alien: Earth et Swipe, Disney+ couvre large. La plateforme réussit à mélanger divertissement familial, science-fiction exigeante et récits inspirants. De quoi s’imposer encore un peu plus comme un incontournable du streaming en cette rentrée.

