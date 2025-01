Daredevil Born Again : qui est la nouvelle conquête de Matt Murdock aperçue dans la bande-annonce ?

Dans la première bande-annonce de Daredevil Born Again, on aperçoit Matt Murdock dans les bras d'une autre femme. Qui peut-elle bien être ? Il pourrait s'agir de ce personnage bien connu des fans du comics.

Comme vous le savez peut-être, Disney et Marvel viennent enfin de partager hier la toute première bande-annonce officielle de Daredevil Born Again. L'occasion pour les fans d'avoir un bref aperçu de ce qui les attend dès le 5 mars prochain sur Disney+.

Et autant dire que le grand retour du démon de Hell's Kitchen s'annonce sanglant, comme en témoignent les différentes scènes d'actions mises en avant dans le trailer. Les affrontements sont brutaux, viscéraux et extrêmement violents, à l'image de ceux de l'ère Netflix. Mais ce n'est pas tout, la bande-annonce nous permet également d'avoir un aperçu de la nouvelle histoire d'amour du héros masqué.

Eh oui, Matt Murdock va faire des infidélités à Jennifer Walters aka She-Hulk dans Daredevil Born Again. Au milieu du trailer, on peut voir notre avocat préféré danser avec une inconnue durant ce qui semble être un gala luxueux, avant de laisser libre cours à leurs pulsions torrides sous la douche.

Qui est la nouvelle conquête de Matt Murdock ?

Mais justement, qui est la nouvelle conquête de Matt Murdock ? Pour l'heure, Disney n'a donné aucun indice sur son identité, si ce n'est que le personnage est incarné par Margarita Levieva, actrice aperçue récemment dans Star Wars : Skeleton Crew. Néanmoins, en fouillant un peu dans l'histoire des comics Daredevil, un nom semble sortir du lot.

Selon nos confrères du site ComicBook, tout indique qu'il s'agit d'Heather Glenn, l'une des amantes de Daredevil et personnage central dans la série Daredevil de Frank Miller parue dans les années 80. Dans les comics, Heather Glenn est la riche héritière de Maxwell Glenn, PDG de la multinationale Glenn Industries. Matt et elle se rencontrent par hasard dans l'appartement de son ex, et développent petit à petit des sentiments l'un vers l'autre.

Seulement, la double identité de Murdock viennent compliquer leur relation naissante, et les choses s'enveniment davantage lorsque Matt soupçonne le père d'Heather d'être à l'origine d'une vaste opération de détournement de fonds. Sans rentrer dans les détails, Heather Glenn a grandement aidé Matt et Foggy à maintenir à flots leur cabinet d'avocats… Mais malheureusement pour elle, l'affaire concernant son père va avoir des conséquences catastrophiques et mener le personnage à rencontrer un destin funeste. Reste maintenant à savoir dans quelle mesure Disney et Marvel vont reprendre des éléments narratifs des comics concernant Heather Glenn.