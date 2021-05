Disney+ annule la série Star Wars Rangers of the New Republic

Disney+ aurait finalement décidé d'annuler la série Star Wars Rangers of the New Republic. Après la polémique née suite à l'éviction de Gina Carano, le géant du divertissement a préféré cesser momentanément le développement du spin off de The Mandalorian. L'actrice devait en effet tenir le rôle principal de la série.

En novembre dernier, Disney+ a annoncé deux spin off basés sur l'univers de The Mandalorian : Ahsoka et Rangers of the New Republic. D'après les informations communiquées lors de l'annonce, Ranger of The New Republic devait s'intéresser aux troupes de la Nouvelle République, menés par Cara Dune, une rebelle. Le personnage est apparu dans plusieurs épisodes de The Mandalorian aux cotés de Mando (Pedro Pascal).

Malheureusement, les plans de Disney sont rapidement tombés à l'eau. Après plusieurs prises de position polémiques, la firme a été contrainte de se séparer de Gina Carano, l'actrice qui interprétait Cara Dune. La jeune femme avait en effet publié de nombreux messages scandaleux sur les réseaux sociaux. Elle a notamment comparé le fait d’être Républicain aux Etats-Unis en 2021 au fait d’être juif sous l’Allemagne nazie. En dépit des mises en garde de Disney, elle s'est aussi publiquement opposée au port du masque sanitaire

Le développement de Star Wars Rangers of the New Republic est en pause

Privé de son actrice principale, Disney aurait préféré abandonner le projet de spin off, rapportent nos confrères de Variety. Le groupe aurait pris la décision de ne pas recaster le personnage de Cara Dune. La guerrière rebelle n'apparaîtra donc plus dans l'univers Star Wars.

Néanmoins, le projet Star Wars Rangers of the New Republic ne serait pas encore complètement enterré. Disney aurait simplement mis le développement de la série sur pause en attendant de trouver une actrice pour remplacer Cara Dune. Cette actrice mystère incarnera un nouveau personnage ou une tête déjà connue des fans de la franchise. Une rumeur assure que Disney envisage de mettre en avant Hera Syndulla, un personnage de la série animée Star Wars Rebels. On vous en dit plus dès que possible sur la série. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Variety