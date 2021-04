Reddit s’attaque à Clubhouse avec ses propres salons audio

Reddit vient d'annoncer Reddit Talk, une nouvelle fonctionnalité permettant de créer des salons audio. Inspiré par le succès de Clubhouse, le réseau social va permettre aux modérateurs de ses forums de discuter avec des internautes au sein de chatroom. Reddit promet de se distinguer du modèle original Clubhouse en proposant des outils de modération efficaces pour bloquer les internautes indésirables.

Clubhouse, le réseau social qui prend la forme de salons de discussions, rencontre un succès fulgurant en cette période de confinement. Uniquement disponible sur invitation et sur iOS (avant une sortie sur Android en mai), l'application a séduit un total de 10 millions d'utilisateurs quotidiens. “Nous avons grandi bien plus vite que ce à quoi nous nous attendions, au fur et à mesure que Clubhouse se répandait” se félicite la plateforme, désormais valorisée à 4 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds.

Evidemment, le succès colossal de Clubhouse a donné des idées aux autres réseaux sociaux. Telegram et Twitter ont rapidement lancé des fonctionnalités alternatives. Plus récemment, Facebook a introduit des “Rooms” uniquement audio pour des discussions en direct et des “Soundbites” pour le partage de courts messages vocaux.

Reddit lance les Reddit Talks avec de nombreux outils de modération

Reddit, le site web communautaire américain, est le dernier en date à se lançant dans la mêlée des salons vocaux. Dans un communiqué, le site vient d'annoncer l'arrivée des Reddit Talks. D'abord réservée aux modérations de subreddits, cette fonctionnalité permet d’organiser des salons audio avec les membres d'un forum.

“Une fois qu'une conférence est en direct, n'importe quel internaute peut rejoindre le salon pour écouter et réagir avec des émojis. Les auditeurs peuvent également lever la main pour que l'hôte les invite à prendre la parole” explique Reddit sur son site. Reddit explique remettre au goût du jour les célèbres Ask Me Anything sessions. Pendant ces séances de questions et réponses en ligne, de nombreuses personnalités (dont Bill Gates) discutaient librement avec les membres de Reddit.

Reddit promet de tirer son épingle du jeu en intégrant des outils de modération plus efficaces que ceux de Clubhouse. “Les hôtes peuvent inviter, mettre en sourdine, bloquer le son et supprimer complètement les utilisateurs indésirables de la discussion” explique Reddit, soucieux de fournir “la meilleure expérience de modération possible”.