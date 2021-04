Microsoft veut acheter le géant de la reconnaissance vocale Nuance 16 milliards de dollars

Microsoft pourrait casser sa tirelire et s’offrir Nuance Communications, société spécialisée dans l’Intelligence Artificielle. Une acquisition qui pourrait s’élever à 16 milliards de dollars, selon Reuters. Ce serait le deuxième achat le plus élevé de l’histoire de Microsoft après LinkedIn.

Microsoft est-il prêt à sortir le chéquier pour acquérir Nuance Communications ? C’est en tout cas ce qu’affirment à la fois Bloomberg et Reuters. La firme de Redmond pourrait en effet être intéressé par le rachat du géant de l’intelligence artificielle.

Cette transaction pourrait s’élever à un prix mirobolant, puisque le chiffre de 16 milliards de dollars, soit plus de 13 milliards d’euros, est évoqué. Cela équivaudrait à 56 dollars par action de Nuance. Si cet achat est conclu, cela serait le deuxième plus gros de l’histoire de Microsoft. La première place reste le rachat de LinkedIn en 2016, qui s’était élevé à 26,2 milliards de dollars.

Pour le moment, rien n’est encore acté, selon Reuters. Les négociations sont toujours en cours et le prix pourrait évoluer. La vente elle-même a encore des chances de ne pas avoir lieu. Dans tous les cas, l’ajout de Nuance au sein de Microsoft pourrait être un atout non négligeable pour ce dernier, notamment au niveau de l’intelligence artificielle.

Microsoft veut s'implanter dans le domaine médical

Nuance Communications, qui est basé à Burlington dans le Massachusetts, est une société spécialisée dans l’IA, et plus particulièrement dans la reconnaissance vocale. Par exemple, ce sont ses technologies qui ont été utilisées pour créer Siri et on la connait aussi pour le logiciel Dragon. Plus que ça, la firme est présente dans de nombreux secteurs, comme l’industrie automobile ou le domaine médical. C’est bien cette dernière donnée qui pourrait intéresser Microsoft, qui mise beaucoup sur la santé ces derniers temps. Notons que la firme de Redmond et Nuance collaborent déjà dans ce secteur, puisqu’ils ont travaillé ensemble sur Cloud for Healthcare, une solution qui permet d’améliorer les communication patient/médecin à distance.

Avec Nuance dans son portefeuille d’entreprises, Microsoft aurait tout ce qu’il lui faudrait pour devenir un géant du monde médical. Dans tous les cas, nous suivrons cette transaction de près et nous vous tiendrons informé de sa finalité ou non.