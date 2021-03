Microsoft pourrait racheter Discord 10 milliards de dollars

Microsoft est en discussions pour racheter le réseau social décentralisé Discord pour une somme qui pourrait dépasser 10 milliards de dollars. Des personnes proches du dossier rapportent néanmoins que la partie n'est pas jouée, et que le réseau social pourrait tenter à la place une introduction en bourse. Discord connaît une forte hausse de fréquentation depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Lundi, le site VentureBeat rapportait que Discord était en discussion avec de mystérieuses tierces parties en vue d'un éventuel rachat. Or il semble justement que Microsoft est sur le coup. La firme de Redmond serait en discussion avec les responsables de l'application en vue d'une transaction qui pourrait dépasser 10 milliards de dollars. D'autres acteurs, notamment Epic Games et Amazon auraient également approché Discord avec les mêmes intentions.

Microsoft cherche visiblement à se positionner dans les réseaux sociaux. On se souvient encore de sa tentative de rachat de TikTok il y a quelques mois. La firme a également tenté de racheter Pinterest, et développe plus généralement une stratégie pour acquérir un portefeuille qui lui permet d'atteindre toujours plus d'utilisateurs tout en développant des synergies. Un analyste cité par Bloomberg estime notamment que “il y a une belle opportunité d'inclure l'offre premium de Discord, Nitro, au Game Pass pour faire croitre le nombre d'inscrit au-delà de 18 millions”.

Reste que rien n'est pour l'instant acté. Bloomberg cite notamment une personne proche du dossier qui affirme que les responsables de Discord ont en réalité l'intention d'introduire le réseau social en bourse – de quoi rendre possible des investissements pour faire croitre le réseau social. A l'origine, Discord est une application de VoiIP et de messagerie décentralisée orientée gaming – mais par bien des égards, elle est devenue une sorte de réseau social décentralisé. Avec la pandémie, le service a connu une forte hausse de fréquentation avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde.

De nombreux internautes ont utilisé Discord pour étudier, partager des connaissances, donner des cours de danse, organiser des clubs de lecture. En conséquence Discord efface de plus en plus son orientation gaming, ce qui se reflète dans son tout dernier slogan “the place to talk” (l'endroit où discuter).

Source : Bloomberg