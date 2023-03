Diablo 4 Bêta : heure d’ouverture, dates, contenu, voici tout ce qu’il faut savoir

La première bêta ouverte de Diablo 4, le prochain opus de la saga culte de Blizzard, va ouvrir ses portes ce vendredi 17 mars 2023. On fait le point ensemble sur l'heure d'ouverture, les dates et le contenu proposé lors de cet accès anticipé.

Si vous êtes fans de la licence de Blizzard, vous avez probablement marqué d'une pierre blanche (ou plutôt rouge sang ici) le 6 juin 2023, date à laquelle est attendu Diablo 4 sur consoles et PC.

Mais avant d'ouvrir les portes de l'enfer à tous les joueurs, le studio compte passer par la traditionnelle bêta ouverte. Une étape essentielle pour les équipes de Blizzard, comme l'explique le réalisateur du jeu Joe Shely :

“Nous nous attendons à connaître votre avis sur l'équilibrage, de nombreux bugs vont être signalés et nous pourrions même changer des aspects du gameplay, pour les rendre amusants ou intuitifs… Bien sûr, il s'agira aussi d'un test de l'infrastructure de nos serveurs, afin que nous puissions vous proposer la meilleure expérience possible le jour de la sortie du jeu”.

Mais sans plus attendre, nous allons détailler tout ce qu'il faut savoir sur cette bêta. Heure d'ouverture, dates, contenus proposés, c'est parti !

Quand la bêta de Diablo 4 sera-t-elle disponible ?

La première bêta ouverte de Diablo 4 ouvrira ses portes dès ce vendredi 17 mars 2023, à partir de 17h. Vous aurez tout le week-end pour y jouer, jusqu'à lundi 20 mars à 20h. Notez qu'une seconde période de bêta débutera dès la semaine prochaine. Elle se tiendra du vendredi 24 mars 17h au dimanche 27 mars 21h.

Qui peut accéder à la bêta ouverte ?

Pour la première phase, seuls les joueurs qui ont précommandé le jeu pourront y accéder. Notez qu'il est possible de prétélécharger les fichiers du jeu depuis ce mercredi 15 mars. Pratique pour découvrir le monde de Sanctuaire dès l'ouverture de la bêta ce vendredi soir. Quant à la seconde phase, elle sera ouverte à tout le monde.

Comment télécharger la bêta ?

Pour télécharger la bêta, voici la marche à suivre sur les différents supports.

Sur PC :

Lancez la plateforme Battle.net

Rendez-vous sur la page de Diablo IV et cliquez sur le bouton Télécharger la bêta du jeu (à condition bien entendu d'avoir précommandé le titre)

Sur PS4/PS5 et Xbox One/Series X :

Sur consoles, il suffit simplement de se rendre sur le Microsoft Store (sur Xbox) ou sur le Playstation Store et de chercher Diablo IV bêta ouverte. Il ne vous reste plus qu'à télécharger les fichiers

Notez que la manoeuvre restera la même pour la seconde phase de la bêta le 24 mars. Par ailleurs, si vous participez à la 1ère session et que vous comptez joindre la seconde période de bêta, vous n'aurez pas besoin de la télécharger à nouveau.

Quel est le contenu proposé lors de la bêta ?

Grâce à cette bêta, les joueurs pourront découvrir l'intégralité du prologue ainsi que le premier acte de la campagne du jeu. Dès ce vendredi, trois classes de personnage seront disponibles, sur les 5 que comptera la version final. Vous pourrez essayer au choix :

le barbare

le voleur

le sorcier

Lors de la seconde période de bêta, les deux dernières classes, à savoir Druide et Nécromancien seront accessibles. Il sera possible de monter son personnage jusqu'au niveau 25.

Si vous souhaitez tester toutes les classes, pas de problème puisque Diablo 4 proposera 10 emplacements de personnage. Idéal pour essayer toutes les builds possibles.

Par ailleurs, Blizzard compte inviter les joueurs à se frotter à un défi de taille : vaincre le boss mondial de la Bêta ouverte. En effet, le redoutable Ashava rôde dans l'ombre et il faudra unir vos forces avec d'autres héros pour tenter de le tuer les 18 et 25 mars à 18h, 20h et minuit, heures françaises.

Quelles sont les récompenses prévues ?

Bien entendu, les participants à la bêta pourront prétendre à quelques récompenses, au nombre de trois d'après Blizzard :

Atteignez Kyovashad pour obtenir le titre Supplicié initial ou victime initiale

Faites progresser un personnage jusqu'au niveau 20 pour recevoir le titre Prospecteur précoce ou prospectrice précoce ainsi que l'objet ornementale Meute de loups de la bêta

Par ailleurs, il sera possible de booster la quantité d'expérience obtenue entre 5 à 10% si vous jouez en groupe (jusqu'à 4 en ligne et 2 en coopération locale).