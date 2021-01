Diablo 2 : le studio Vicarious Visions travaillerait sur un remake du jeu mythique

Diablo 2, le hack and slash mythique sorti en 2000 sur PC, pourrait bientôt s'offrir une nouvelle jeunesse grâce au studio Vicarious Visions. Selon des révélations de nos confrères du site Bloomberg, Vicarious Visions travaille depuis un plusieurs mois sur un remake de Diablo 2, en collaboration avec Blizzard Entertainment.

Nous avons appris ce samedi 23 janvier 2021 que le studio Vicarious Visions, les papas des très bons Tony Haw's Pro Skater 1+2, est désormais propriété de Blizzard Entertainment, et ce après des années de collaboration avec Activision. Selon les déclarations de Blizzard, le studio est amené à fournir du soutien sur certains projets, sans donner plus de précisions.

Or, nos confrères du site Bloomberg ont obtenu des informations supplémentaires à propos de ces “projets”. Ainsi, les équipes de Vicarious Visions travailleraient sur un remake de Diablo II, le mythique hack and slash des années 2000 et probablement le titre le plus apprécié de la saga.

Vicarious Visions en soutien sur Diablo 2 Remake

Selon les informations de Bloomberg, Vicarious Visions ne dirige pas le développement du titre, mais apporte son soutien à la Team 3 de Blizzard, qui œuvre en parallèle sur Diablo IV. À l'origine, c'était la Team 1 qui était en charge de la réalisation de ce remake, l'équipe qui se cache derrière Warcraft 3 : Reforged.

Seulement et comme vous le savez peut-être, le jeu a été très mal accueilli par les joueurs et la presse. L'échec commercial et critique de ce Warcraft 3 Reforged a amené Blizzard à dissoudre la Team 1. Certains développeurs ont été transférés sur d'autres projets de l'éditeur, tandis que d'autres ont malheureusement été poussés vers la sortie.

Bien entendu, Blizzard n'a pas réagi aux révélations de Bloomberg, mais si cette information est avérée, les fans de la licence devraient être servis dans les années à venir, entre la sortie de Diablo IV, du remake de Diablo 2, et de Diablo Immortal, un jeu mobile annoncé sur Android et iOS.

D'après les développeurs, ce jeu mobile fera le lien entre Diablo 2 et Diablo 3 et l'action prendra place dans le monde de Sanctuaire. Les joueurs seront amenés à explorer ce territoire hostile afin de localiser les fragments de la Pierre-Monde, et ce en solo comme en multijoueur. Pour l'heure, le jeu est en alpha technique et elle est réservée majoritairement à des joueurs australiens.

