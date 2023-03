Diablo 4 en précommande : voici où acheter le jeu moins cher sur PS5 ou Xbox Series

Diablo 4 sort officiellement le 6 juin 2023 en France. À plus de deux mois de la sortie du jeu, Amazon propose déjà une réduction de 25% sur l'achat du produit en précommande pour les consoles PS5 et Xbox Series.

Comme vous le savez probablement, il est possible de jouer à la bêta ouverte du jeu Diablo 4 ce vendredi 24 mars 2023 à partir de 17 heures (heure française) et ce jusqu'à ce dimanche 26 mars. À l'occasion de l'événement, Amazon en profite pour diminuer le prix du quatrième opus de la saga Diablo.

En effet, Diablo 4 est disponible en précommande sur le site du géant du commerce en ligne au tarif de 59,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit 20 euros de remise immédiate de la part d'Amazon. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le jeu sur PS5 ou Xbox Series et la livraison sera effectuée dès le 6 juin prochain (date de sortie officielle de Diablo 4).

Diablo 4 propose une expérience de jeu de rôle et d'action ultime, offrant une quantité inépuisable d’ennemis à abattre, d'innombrables capacités à maîtriser, des donjons cauchemardesques et un butin légendaire. Lilith, la fille du Seigneur de la Haine Méphisto, est de retour. Le mal se répand et Sanctuaire est désormais menacé par des hordes de fanatiques venus célébrer son retour. Rares sont celles et ceux ayant le courage de se dresser sur leur chemin. Pour voir à quoi ressemble le jeu, voici la bande-annonce.