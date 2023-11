Diablo 4 est gratuit pendant une semaine sur Steam, c’est le moment plonger en enfer

Steam organise une opération exceptionnelle cette semaine pour tous ceux qui hésitaient à se lancer sur Diablo 4. Jusqu’au 28 novembre prochain, le jeu est testable gratuitement jusqu’au niveau 20. Si vous avez toujours voulu tester le jeu sans trouver de raison valable de vous y mettre, la voici.

C’est la folie aujourd’hui Steam. À l’occasion du Black Friday, les promotions pleuvent dans tous les sens, mettant à mal la volonté des joueurs qui aimeraient préserver leur porte-monnaie. Les deals intéressants sont très nombreux, mais il y en a un en particulier qui va certainement faire craquer un bon nombre de joueurs. Surtout ceux qui regardent Diablo 4 de loin depuis un moment.

Petit rappel des faits pour ceux qui auraient raté un moment majeur pour les jeux Blizzard. On ne parle ici de rachat de l’entreprise par Activision, mais bien de la distribution d’Overwatch 2 et de Diablo 4 sur Steam, après des années de jeux Blizzard cantonnés sur son launcher Battle.net. Résultat : ces titres ont eux aussi droit à leurs propres promotions Steam, et d’une très belle manière qui plus est.

Ne ratez pas l’essai gratuit de Diablo 4 sur Steam

À compter d’aujourd’hui, il est possible de télécharger gratuitement Diablo 4 depuis Steam. Bien entendu, il ne faut pas non plus espérer récupérer le jeu entier gratuitement. Il s’agit plutôt d’un essai à durée limitée, qui se terminera le 28 novembre prochain. Pendant une semaine donc, vous pourrez vous promener librement dans les donjons du jeu sans avoir à verser un centime.

Attention toutefois, vous serez également limité dans la progression, puisque vous ne pourrez aller au-delà du niveau 20. Ce point est assez regrettable, puisque l’on peut estimer qu’il faut environ 8 heures de jeu pour arriver à ce stade. Soulignons toutefois qu’il sera là l’occasion de tester diverses classes proposées par le titre, ce qui vous permettra de choisir un style de jeu qui vous convient.

À ce jour, Diablo 4 a déjà attiré plus 10 millions de joueurs. Il est également disponible sur Xbox Series et PS4/PS5.