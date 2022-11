Devialet lance sa première enceinte portable, les virements bancaires instantanés bientôt gratuits en Europe, c’est le récap’ de la semaine

La Devialet Mania est une enceinte élégante, puissante et précise, la Commission européenne veut rendre les virements bancaires instantanés gratuits, les abonnés Free Mobile peuvent désormais activer leur eSIM, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous présente l’incroyable chaise de bureau de Volkwagen et la première enceinte connectée portable de Devialet, la Devialet Mania. Alors que les virements bancaires instantanés pourraient bientôt devenir gratuits en Europe, les abonnés Free Mobile ont enfin la possibilité de basculer vers leur carte eSIM pour seulement 10 euros et Microsoft espère que le verdict de la Commission européenne leur permettra d’enfin racheter Activision-Blizzard.

Une chaise du bureau Volkswagen unique

C’est au sein de Volkswagen Norvège que les designers ont décidé de créer une chaise de bureau aux caractéristiques atypiques. En effet, il s’agit d’un siège équipée d’une caméra de recul, d’un écran tactile, d’un port USB, ou encore de capteurs 360. La chaise de bureau est également dotée de cinq roues, d’un coffre, de phares LED et peut atteindre une vitesse maximale de 20km/h.

Devialet Mania : une enceinte connectée haut de gamme

Devialet a présenté sa première enceinte portable, la Devialet Mania. Disponible à partir de 790 euros et équipé des dernières technologies, ce produit de luxe au joli design combine puissance et précision. La Devialet Mania s’accompagne de la technologie Active Stereo Calibration (ASC) et sera disponible dans plusieurs coloris.

Les virements instantanés pourraient bientôt devenir gratuits

Selon nos confrères de MoneyVox, il se pourrait que les virements bancaires instantanés deviennent enfin gratuits dans toutes les banques européennes. Cette décision de la Commission Européenne s’expliquerait par le trop petit pourcentage de virements instantanés effectués en Europe, à savoir 11% seulement sur l’ensemble des transferts.

Abonné Free Mobile, activez votre carte eSIM pour seulement 10€

La nouvelle a été partagée sur Twitter, les abonnés Free Mobile peuvent désormais activer leur carte SIM virtuelle pour la somme de 10€. Pour effectuer cette opération et après avoir commandé votre carte eSIM, il faudra vous rendre dans la rubrique Mes commandes SIMs dans votre Espace Abonné Mobile. Après quelques minutes seulement et le redémarrage de votre smartphone, vous aurez basculé sur votre eSIM.

Xbox vs PlayStation : Microsoft ne fait pas le poids face à Sony

Microsoft le sait, Sony est « le leader du marché » vidéoludique. Alors que la Commission européenne lance son enquête concernant le rachat d’Activision-Blizzard pour un verdict qui devrait tomber d’ici le 23 mars 2023, Microsoft insiste sur le fait que le but est de « rendre le jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation afin que les gens aient plus d’accès aux jeux, pas moins. » Reste à savoir si la Commission européenne jugera ce rachat comme de la concurrence déloyale ou non.

Nos tests de la semaine

X-Trail e-power : Nissan présente son concept de véhicule électrique thermique

Le X-Trail e-power pourrait vous séduire, si vous êtes aussi curieux que sceptique face à l’électrique. Avec le e-power, Nissan propose un concept puisqu’il s’agit d’électrique thermique. On adore son confort acoustique et vibratoire, son équipement particulièrement complet et son autonomie électrique. Attention, si vous décidez de voyager en version sept places, il faudra accepter de sacrifier votre coffre.

Nothing Ear stick : nous avons été déçus par la partie audio

Si Nothing propose ici des écouteurs au joli design et à l’autonomie respectable, il n’en demeure pas moins que la partie audio laisse largement à désirer. En effet, le son aurait mérité plus de soin, le micro est de mauvaise qualité et les écouteurs eux-mêmes ne sont pas très confortables. On regrette également le code couleur, qui n’est pas très pratique et le Press Control qui n’est pas assez intuitif.

