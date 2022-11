Les banques devraient bientôt rendre les virements instantanés gratuits

Les virements instantanés sont souvent boudés des utilisateurs en raison de leur prix élevé, mais cela pourrait bientôt changer. Ils pourraient devenir gratuits dès l’année prochaine dans toutes les banques d’Europe.

Lorsque vous souhaitez faire un virement bancaire, vous avez généralement le choix entre un virement classique, ou bien un virement instantané. Alors qu’il faut de 1 à 3 jours au premier pour arriver sur le compte du destinataire, le second ne prend que quelques secondes. Ce service est évidemment facturé par la plupart des banques, mais cela pourrait bientôt changer.

En effet, nos confrères de MoneyVox expliquent qu’une proposition législative adoptée le mercredi 26 octobre pourrait permettre de baisser le prix des virements bancaires instantanés, voire de les supprimer. Seuls « 11 % de l'ensemble des virements en euros effectués dans l'UE [sont] instantanés », ce qui est bien trop peu au goût de la Commission européenne.

Les virements bancaires instantanés bientôt gratuits en Europe ?

Selon la Commission européenne, 200 milliards d’euros seraient bloqués quotidiennement au sein de l’Union européenne à cause des « délais de flottement » des virements, c’est-à-dire le temps entre lequel le virement part de votre compte bancaire et arrive sur celui de votre destinataire. L’Europe entend donc « supprimer les obstacles qui empêchent la généralisation des paiements instantanés et des avantages qu'ils procurent ».

Pour cela, il faut impérativement que les banques réduisent le prix de ces virements instantanés. Si le nouveau texte ne stipule pas clairement que les banques devront les rendre gratuits, il précise cependant que leur prix ne pourra pas être « supérieur à celui des virements classiques et non instantanés en euros ».

Etant donné que les virements traditionnels sont généralement gratuits dans la plupart des banques, il est fort probable que celles-ci devront également rendre gratuits les virements instantanés. Quoi qu’il en soit, il ne faudra vraisemblablement pas patienter longtemps avant d’en savoir plus à ce sujet.

Le nouveau texte précise également que la sécurité de ces nouveaux virements ne sera pas négligée. Il impose la vérification de « la concordance entre le numéro de compte bancaire (IBAN) et le nom du bénéficiaire fourni par le payeur afin d'alerter celui-ci d'une éventuelle erreur ou fraude avant que le paiement ne soit effectué », car il n’est pas possible d’annuler un virement instantané.

Le nouveau texte pourrait entrer en vigueur dès la fin du mois de novembre, après quoi les banques qui ne proposent pas de virements instantanés auront 6 mois pour se mettre à la page. On s’attend donc à ce que les tarifs des virements instantanés chutent au cours des prochains mois, avant de devenir gratuits d’ici la fin de l’année prochaine.

Source : MoneyVox