Volkswagen dévoile un siège de bureau avec des phares, un klaxon et roulant à 20 km/h… Mais pourquoi donc ?

Les designers de Volkswagen Norvège se sont fixés pour objectif d'intégrer autant de caractéristiques des voitures de la marque que possible dans une chaise de bureau. Elle ne prendra bien évidemment jamais la route, mais la mission est accomplie. Ce siège de bureau a tous les atours d'une belle allemande.

Volkswagen a conçu un véhicule utilitaire électrique pour le moins original. Son autonomie étant limitée à 12 km, il ne vous emmènera pas bien loin. Juste de quoi faire quelques aller-retours à la machine à café et de rendre visite aux collègues. Il s’agit en effet d’une chaise de bureau.

Les designers de VW Norvège se sont éclatés à concevoir cette chaise de bureau suréquipée, et cela se sent sur le site Internet de présentation. Loin d’être une blague, ce concept a mobilisé tout le savoir-faire de Volkswagen en matière d’ergonomie, d’électronique et d’automobile bien évidemment. Pour ceux qui douteraient que cette chaise est un véhicule de Volkswagen comme les autres, le constructeur l’a équipée de cinq roues, dont deux motrices, à jantes 4”, d’un attache-remorque et d’un coffre d’une capacité de 5 litres, sans oublier le logo VW brodé sur l’appui-tête. Comble du raffinement, la carrosserie du siège est recouverte d’une peinture métallisée.

La chaise de bureau Volkswagen a tout d'une belle allemande, sur cinq roues

La chaise VW est dotée de tous, ou presque tous, les équipements d’un véhicule utilitaire de la marque. Caméra de recul, capteurs 360°, siège chauffant, écran tactile avec lecteur multimédia intégré (et hauts-parleurs bien évidemment), port USB, bandeaux LED sous les accoudoirs : rien ne manque pour le confort du travailleur de bureau. Comme les concepteurs le soulignent avec beaucoup d’humour, la vitesse maximale de 20 km/h vous permettra d’arriver le premier dans la file d'attente de la cantine, et vous pourrez même klaxonner et faire des appels de phares LED aux imprudents qui traversent les couloirs inopinément.

Le confort au travail devient primordial, une tendance probablement accélérée par la crise du Covid. De nombreuses marques se penchent sur les sièges de bureau. McDonald’s, avec le McCrispy Ultimate Gaming Chair, en est le dernier exemple en date. La chaise de Volkswagen n’est malheureusement qu’un prototype. Certains conducteurs pourront cependant la tester en Norvège,0 où elle sera en démonstration chez certains concessionnaires de la marque. Le concept sert surtout à mettre en avant la qualité des utilitaires et des voitures électriques de la marque. Dix nouveaux modèles de Volkswagen, dont le très attendu van électrique ID Buzz, devraient sortir d'ici 2026.

Source : Volkswagen