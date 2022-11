Free Mobile : les abonnés peuvent enfin basculer sur l’eSIM, voici comment

Une bonne nouvelle attend les abonnés Free Mobile aujourd’hui. En effet, l’un d’entre eux a découvert qu’il était désormais possible d’activer sa carte eSIM via le service client de l’opérateur. L’opérateur avait annoncé le mois dernier que le déploiement ne devait plus tarder. On attend donc une annonce officielle d’ici quelques jours.

C’est une annonce qui s’est fait attendre. Il y a deux ans déjà, Xavier Niel annonçait en grande pompe l’arrivée de la VoLTE et du support eSIM pour tous les abonnés Free Mobile. Si la VoLTE est finalement arrivée entre temps, les utilisateurs attendent encore de pouvoir activer leur carte SIM virtuelle. Fort heureusement, il semblerait que l’attente touche désormais à sa fin. En effet, c’est ce nous révèle l’un d’entre eux sur Twitter.

En effet, pour la modique somme de 10 €, soit le prix d’une carte SIM, il est possible de migrer son abonnement vers une SIM virtuelle. Cette option est disponible pour les clients déjà existants et seulement via le service client WhatsApp de Free Mobile. D’après l’utilisateur Tiino-X83 d’Univers Freebox, il est également possible de passer via Free Proxy pour effectuer l’opération.

Free Mobile active enfin l’option eSIM pour ses abonnés

Pour ce faire, il suffit d’abord d’avoir commandé votre carte eSIM. Une fois chose faite, vous pouvez vous rendre sur votre Espace Abonné Mobile, puis dans la rubrique Mes commandes SIMs. Un QR code s’affiche alors l’écran, qu’il vous faudra scanner avec votre smartphone. Free vous enverra ensuite un code de vérification par SMS à entrer sur son site web. Le téléchargement de votre eSIM pourra enfin commencer.

Notez que l’opération peut prendre jusqu’à plusieurs minutes, il faudra donc se montrer quelque peu patient. Il se peut également que vous ayez besoin de redémarrer votre smartphone pour terminer le processus. Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les abonnés qui attendaient cela depuis plusieurs années maintenant. D’autant que la tendance est nette : nous savons d’ores et déjà qu’Android 13 va enterrer un peu plus les cartes SIM physiques classiques.