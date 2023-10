Deux des jeux Android et iOS les plus populaires au monde arrivent bientôt sur PC

Si vous avez l’habitude de jouer sur votre smartphone, vous connaissez probablement Clash of Clans et Clash Royale, deux des titres mobiles les plus populaires. La bonne nouvelle, c’est que ceux-ci seront bientôt disponibles sur PC.

Supercell, l’un des développeurs de jeux mobiles les plus populaires au monde, vient d’annoncer que deux de ses titres seront bientôt disponibles sur PC via Google Play Games, la nouvelle fonctionnalité de Windows qui permet d’installer et jouer à des jeux Android directement depuis son ordinateur. Pour rappel, celle-ci était arrivée en France au printemps dernier.

Les deux jeux qui arriveront bientôt sur les PC Windows ne sont autres que Clash of Clans et Clash Royale, qui ont largement dépassé la barre du milliard de téléchargements sur iOS et Android. Ce sera donc une excellente occasion pour vous de les découvrir ou de les redécouvrir, mais il ne faut évidemment pas s’attendre à une expérience de jeu identique par rapport aux smartphones.

Clash of Clans et Clash Royale seront bientôt disponibles sur PC

La transposition de Clash of Clans et de Clash Royale sur la plateforme PC n'est pas un simple portage. Supercell a veillé à ce que les joueurs puissent profiter de ces jeux d’une toute nouvelle manière, sans les contrôles tactiles. Désormais, les jeux seront compatibles avec les souris, ce qui vous permettra de commander vos troupes ou de jouer vos cartes avec une précision inégalée.

De plus, les versions PC de ces jeux promettent des graphismes optimisés qui rendront votre monde de Clash plus beau que jamais. Enfin, les PC promettent généralement de meilleures performances par rapport aux smartphones, et Supercell a donc exploité ce potentiel pour offrir une expérience de jeu plus fluide et plus réactive.

SuperCell annonce que les deux jeux seront déployés progressivement dès aujourd’hui au Canada, au Chili et à Singapour, et arriveront bientôt pour tous les utilisateurs de Google Play Games à travers le monde. Pour l’instant, on ne sait pas si d’autres titres du développeur, tels que Brawl Stars, seront ou non portés sur PC au cours des prochains mois.