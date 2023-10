Les démos Steam Next Fest reviennent, plus de 100 jeux à essayer gratuitement pendant une semaine

Plusieurs fois par an, Valve organise un festival de démonstrations massives pour promouvoir les jeux à venir, à la manière d'un salon numérique, et c’est l’occasion pour vous d’essayer de nombreux titres avant leur lancement.

La Steam's Next Fest est de retour pour une nouvelle semaine de présentation des futures versions, avec des livestreams de développeurs, des chats et, bien sûr, des “centaines” de démos jouables. Le dernier Steam Next Fest de Valve est déjà en cours et se déroule jusqu'à 18h59 (heure française) le lundi 16 octobre.

Avec de nombreuses options de filtrage sur la page de l'événement, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous intéresse. Certaines démos sont déjà disponibles depuis quelques jours, mais la plupart d'entre elles sont disponibles dès le début de l'événement. Voici une liste non exhaustive des jeux à ne pas manquer.

Quels jeux essayer en démo lors du Steam Next Fest ?

Parmi les démos les plus populaires au début de l'événement, on trouve une partie de Robocop : Rogue City qui sera bientôt lancé par Nacon, le spin-off Survivor de Deep Rock Galactic, le simulateur de course japonais Drift Master, le jeu de construction d'usine et d'automatisation Foundry publié par Paradox, et le jeu de construction de ville Pioneers of Pagonia, qui s'apparente à Settlers.

Ghostrunner 2 est sans doute le jeu le plus en vue de cette édition Steam Next Fest. Il s'agit de la suite directe du jeu d'action à la première personne à thème cyberpunk développé par One More Level. Comme Ghostrunner 2 sortira dans un peu plus de deux semaines, la démo est donc une version quasi finale.

L’événement est également l’occasion de découvrir la première démo publique d'Enshrouded, le jeu de survie et d'action RPG en cours de développement chez Keen Games (Portal Knights). Les développeurs décrivent le jeu comme “Zelda rencontre Valheim”, donc si vous avez apprécié les deux titres, ce nouveau jeu est probablement fait pour vous.

Il s’agit aussi de la première fois que les joueurs PC pourront pour la première fois mettre la main sur Sky : Children of the Light, le dernier titre produit par Thatgamecompany (Flow, Flower, Journey). Au cas où vous ne le connaîtriez pas, Sky : Children of the Light est un jeu en ligne d'aventure sociale en monde ouvert où les joueurs se connectent les uns aux autres d'une manière tout à fait unique. Initialement sorti en juillet 2019 sur iOS, il a été lancé en 2020 sur Android, en 2021 sur Nintendo Switch et en 2022 sur PlayStation 4.

Pour les amateurs de jeux VR, on retrouve quelques visages familiers dans le programme de cette édition, comme Bootstrap Island, Dungeon Full Dive, Escape Simulator VR, Toy Trains et Peaky Blinders : The King's Ransom.