Des réductions exceptionnelles sur les aspirateurs Roborock Q7 Max et Q7 Max+ chez AliExpress !

AliExpress propose une offre exceptionnelle sur les aspirateurs robots Roborock, avec des réductions allant jusqu'à 47 %. Découvrez comment ces modèles peuvent transformer votre quotidien tout en réalisant des économies substantielles.

Actuellement, AliExpress propose des remises incroyables sur les aspirateurs robots Roborock Q7 Max et Q7 Max+. Le Q7 Max est disponible à 307,77 €, soit une réduction de 47 % par rapport à son prix initial de 582,85 €. De même, le Q7 Max+ est proposé à 428,65 €, avec une remise de 46 % sur son prix habituel de 794,92 €.

Les aspirateurs robots Roborock sont, en effet, reconnus pour leur performance et leur fiabilité. Avec ces réductions, vous pouvez obtenir un appareil de pointe à un coût bien inférieur. Cette promotion permet de bénéficier des dernières innovations en matière de nettoyage domestique sans se ruiner. Les remises de près de 50 % offrent un rapport qualité-prix imbattable, transformant l'acquisition d'un aspirateur robot en un investissement judicieux pour votre maison.

Les Roborock Q7 Max et Max+ : une maison toujours propre sans effort

Le Roborock Q7 Max est un aspirateur robot haut de gamme conçu pour offrir un nettoyage efficace et sans effort. Équipé d'un système de navigation laser avancé, il cartographie votre maison pour optimiser ses trajets et assurer une couverture complète. Grâce à sa puissance d'aspiration de 4200 Pa, il élimine la poussière, les débris et les poils d'animaux avec une grande efficacité.

Le Q7 Max dispose d'un réservoir d'eau intégré et d'un système de lavage du sol, permettant un nettoyage complet en une seule passe. Sa batterie longue durée offre jusqu'à 180 minutes d'autonomie, ce qui est suffisant pour nettoyer des espaces de grande taille sans interruption. De plus, son design mince et élégant lui permet de passer sous la plupart des meubles, assurant ainsi une propreté totale.

De son côté, le Q7 Max+ reprend toutes les caractéristiques du Q7 Max avec des améliorations supplémentaires pour un confort d'utilisation encore plus élevé. En plus de ses capacités d'aspiration et de lavage, le Q7 Max+ est livré avec une station de vidage automatique. Cette station permet à l'aspirateur de se vider automatiquement après chaque session de nettoyage, réduisant ainsi la fréquence des interventions manuelles.

Avec sa grande capacité de collecte des poussières et ses sacs jetables faciles à remplacer, le Q7 Max+ garantit une utilisation prolongée sans souci. La station de vidage est également dotée d'un filtre HEPA, capturant les particules fines et améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur.

Tout savoir sur l'aspirateur robot

Avec des réductions allant jusqu'à 47 %, ces modèles allient performance et commodité à un prix exceptionnel. Profitez dès maintenant de ces promotions pour améliorer votre quotidien avec la technologie avancée de Roborock.

