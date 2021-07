Des pubs dans les jeux vidéos, la bêta de Windows 11, l’espionnage de Google Assistant, le récap

EA avance dans son projet de proposer des publicités dans ses jeux vidéo, Microsoft lance la bêta de son futur système d’exploitation, Google admet espionner ses utilisateurs via son Assistant… bienvenue dans le récap de la semaine !

Il y a eu de quoi s’indigner cette semaine. En premier lieu, on vous a parlé du projet d’EA de diffuser des publicités au sein même de ses jeux vidéo, en plein milieu d’une partie. Un véritable cauchemar pour certains, tout autant que ceux qui craignent pour leur vie privée face au dernier rebondissement lié à Google. La firme a en effet admis que son Assistant espionne les conversations à longueur de journée. Et puis, il y a eu la mise en vigueur des droits de douane et de la TVA pour les colis venant de l’étranger, qui ne plaira sûrement pas à tout le monde. Quelques bonnes nouvelles tout de même : Windows 11 se dévoile enfin en bêta, et TousAntiCovid permet de transformer son passeport sanitaire en certificat européen.

Vous reprendrez bien un peu de pub dans vos jeux vidéo

Vous trouviez qu’EA était allé trop loin avec l’abus de microtransactions dans Star Wars BattleFront et FIFA ? Tenez-vous prêts, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. L’éditeur a en effet signé un partenariat avec une société appelée PlayerWON, qui a développé une technologie servant à diffuser des publicités en plein milieu d’une partie. En les visionnant, les joueurs pourront notamment gagner des récompenses in-game. 12 jeux intégreront le dispositif d’ici la fin de l’année. Pas certain que la communauté des joueurs accueille cette nouveauté avec le sourire.

La bêta de Windows 11 est là

Vous pouvez d’ores et déjà tester Windows 11, plusieurs mois avant sa sortie officielle. Pour cela, vous devez au préalable être membre du programme Insider, grâce à la procédure décrite dans notre article ci-dessous. On vous conseille toutefois de vérifier en amont que votre PC est bien compatible avec la nouvelle version de l’OS, notamment qu’il intègre bien une puce TPM. Vous pouvez pour cela consulter la configuration minimale publiée par Microsoft. Notez néanmoins qu’il s’agit d’une version encore instable du système d’exploitation et que quelques bugs sont très probablement encore présents.

Les droits de douane et la TVA s’appliquent désormais pour AliExpress et Wish

Ce 1er juillet, la nouvelle législation en matière de taxation des produits provenant de pays hors Union européenne est entrée en vigueur. Ainsi, tout article coûtant moins de 150 € fera l’objet de frais à la douane dès son entrée sur le continent. Il faudra également ajouter la TVA française pouvant donc monter jusqu’à 20 %. Une somme que devra payer l’acheteur auprès de la plateforme de e-commerce, dont font désormais partie les revendeurs chinois tels que AliExpress ou encore Wish. Ce sont ainsi 300 millions de colis qui seront taxés par an.

Pass sanitaire, certificat européen, tout savoir

Le pass sanitaire a fait son entrée dans l’application TousAntiCovid le 9 juin dernier. Si ce dernier permet d’assister à un certain nombre d’événements, il ouvre également les portes des pays européens depuis son absorption par le certificat sanitaire. Il est néanmoins nécessaire de faire une petite manipulation afin de voir son pass sanitaire transformer en certificat européen. Pour ce faire, il suffit tout simplement de mettre à jour son application TousAntiCovid. Une fois la dernière version obtenue, le document se trouvera dans la section Mon Carnet.

Pas besoin d’activer Google Assistant pour se faire espionner

On savait déjà que Google a une horde d’employés dédiés à l’écoute des conversations de Google Assistant. Ce qu’on savait moins, c’est que la firme enregistre la voix de ces derniers, alors même qu’aucune commande vocale n’a été prononcée. Les porte-paroles du constructeur ont en effet admis que ces données sont stockées à tout instant, sans qu’il ne soit pas possible de stopper ce processus. Interrogé sur le sujet, Google a seulement répondu « ne pas pouvoir commenter des informations basées sur des sources anonymes », avant de rediriger vers la page d’aide de son Assistant.

Nos tests de la semaine

La première télé à dalle transparente, le dernier flagship de Vivo et la première montre sous HarmonyOS sont passés entre les mains de nos testeurs. La Mi TV Lux Transparent Edition est pour le moins impressionnante, mais en dehors de sa dalle unique, elle peine à justifier son prix exorbitant d’environ 6000 euros. La qualité d’image, trop peu contrastée et à la résolution Full HD sont en effet une jolie déception. Le Vivo X60 Pro, au contraire, bénéficie d’un processeur bien pensé au service d’une plateforme puissante. Dommage que son autonomie ne soit pas à la hauteur. Il se vend à 799 €. Enfin, la Huawei Watch 3 se distingue par un design et une conception au poil, accompagné d’un HarmonyOS très agréable à utiliser. Ses fonctions exclusives sont en revanche un sacré point négatif. À partir de 369,99 €.