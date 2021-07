Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition : notre prise en main de la TV OLED transparente à 6000 €

Xiaomi est la première marque à commercialiser une télévision dont la dalle est transparente. Innovation technologique et design, la Mi TV Lux Transparent Edition a fait le voyage jusqu’à Paris. L’occasion idéale pour faire connaissance avec ce produit d’exception et de vous livrer nos premières impressions.

Aujourd’hui, nous étions invités par Xiaomi pour découvrir « en vrai » un produit dont nous avions déjà parlé dans nos colonnes, mais que nous n’avions jamais eu l’occasion de voir. Il s’agit de la Mi TV Lux Transparent Edition. C’est la première télévision commerciale avec un écran totalement transparent. Cela veut dire qu’il n’y a pas de châssis à l’arrière et que vous pouvez voir au travers.

C’est un produit que Xiaomi a annoncé en août 2020. Il n’est vendu qu’en Chine. Et cela restera le cas. Nous n’étions donc pas invités pour assister au lancement de cette télévision sur le marché français, mais uniquement pour savourer des yeux la prouesse technique. Sachez que vous pouvez, vous aussi, constater la transparence du produit, puisque la Mi TV Lux est en démonstration à deux points de vente en France. Et plus précisément à Paris. Au Mi Store du boulevard Sébastopol et à la Fnac des Ternes.

C’est un produit qui est vendu très cher, puisque son prix de vente en Chine est de 49 999 yuans, soit un peu plus de 6000 dollars. Il serait difficile de transcrire ce prix sur le marché français, puisque les taxes ne sont pas les mêmes. Il est évidemment déconseillé d’essayer de l’importer depuis la Chine. D’autant plus que les règles douanières sur les importations chinoises ont changé cette semaine.

La Mi TV Lux Transparent Edition est un produit statutaire. C’est un produit qui s’adresse aux amateurs de beaux designs et de technologies nouvelles. Cette télévision ne cible donc pas le grand public… du moins ceux qui cherchent une télévision pour profiter pleinement des films et des séries. Et ce même s’ils ont un budget plusieurs milliers d’euros. Et nous allons vous expliquer pourquoi tout au long de cette prise en main.

Design

Le design de la Mi TV Lux Transparent Edition est évidemment son grand point fort. Cela se remarque dès que l’on pose les yeux dessus. Habituellement, une télévision est noire quand elle est éteinte. Ici, la couleur est blanc cassé. Cela est dû évidemment à la transparence de l’écran, mais aussi à l’absence de châssis à l’arrière.

Le produit est divisé en deux parties. Une partie écran et une partie socle. Commençons par observer la partie écran. Il s’agit d’une dalle de 55 pouces. Elle est transparente : cela veut dire que vous pouvez voir au travers. Il y a des bordures en haut et sur les côtés. Elles ne mesurent que quelques millimètres seulement. La bordure inférieure est plus épaisse : sa largeur correspond à la profondeur d’insertion de l’écran dans le socle.

Vous pouvez voir en transparence la trame des diodes électroluminescentes. C’est pour cela que l’écran n’est pas totalement transparent. Cependant, ces éléments sont assez peu perceptibles. Si bien qu’il est possible de voir au travers. Nous verrons d’ici quelques instants les attributs techniques de la dalle.

Comme nous l’avons signalé précédemment, cette télévision ne profite d’aucune coque à l’arrière. Outre la transparence que cela apporte, il y a deux autres conséquences pour la télévision. La première est l’extrême finesse de l’écran. Elle ne mesure de 5,77 mm. Et ce sur toute sa surface. C’est très impressionnant. La seconde conséquence est l’apparente fragilité du produit.

Passons à la seconde partie : le socle. Il s’agit d’un gros bloc circulaire et plat. Il mesure une quinzaine de centimètres de hauteur. L’écran est inséré dedans, au niveau du diamètre. Si bien qu’il y a autant de volume de socle devant que derrière. L’intérêt du socle par rapport à des pieds est la possibilité de poser la télévision partout, même sur un meuble TV plus étroit que la largeur de l’écran.

Le socle a trois fonctions. D’abord, maintenir le produit. Ensuite, offrir le son associé aux contenus vidéos. Enfin, intégrer toute l’intelligence : le SoC, la RAM, les processeurs d’images, les connecteurs, etc. Nous reviendrons sur la partie technologie d’ici quelques instants.

Écran

Parlons maintenant de l’écran. Et plus précisément de la technologie de la dalle. Il s’agit d’une dalle OLED, comme vous avez pu le deviner. Chaque diode microscopique génère sa propre lumière quand elle reçoit de l’énergie. La trame sert donc à véhiculer cette énergie de telle sorte à exciter une diode sur la bonne fréquence et obtenir une couleur. Ainsi, il n’y a pas besoin d’un système d’éclairage à l’arrière (comme un écran Full LED, par exemple).

Cette dalle est Full HD (1080 x 1920). C’est peu, en comparaison du marché actuel. Les produit premium offrent plutôt une définition 4K, même en 55 pouces. N’attendez pas à profiter d’un piqué d’image exceptionnel avec cette télévision. L’angle de vision est plutôt bon, puisqu’il de 178°.

Autres points positifs : le taux de rafraichissement. Il est de 120 Hz. Et la fiche technique indique même qu’elle est compatible VRR (variable refreshing rate). La colorimétrie est 10 bits et l’écran affiche 93 % de l’échantillon DCI-P3. Ce qui est plutôt bien. Dernier détail intéressant, le temps de réponse est de 1 milliseconde seulement, une caractéristique qui laisse penser qu’il est possible de jouer confortablement avec cette Mi TV Lux.

Le gros point faible de ce produit est la lumière. Nous avons flairé le problème quand la marque a annoncé le taux de contraste de la Mi TV Lux. Même si cette dalle est OLED, son taux de contraste n’est pas infini. Il est même assez faible : 150000/1. La raison de ce taux assez faible, notamment pour une technologie OLED vient de la transparence du produit, vient de la transparence.

Il n’y a pas de pixel noir. Pour afficher une image noire, l’écran désactive simplement les diodes. Donc, le contraste entre les noirs (transparents) et les blancs dépend donc de deux éléments extérieurs à la télévision : la couleur du mur et la luminosité ambiante. Dès que vous allumez une lampe, dès que vous ouvrez les volets, dès qu’il fait plein soleil, vous ne voyez plus grand-chose. Les couleurs sont moins profondes. Les noirs n’existent plus. Bref, c’est moins bon.

Ce problème de gestion de lumière vous obligerait donc à utiliser cette télévision uniquement le soir ou dans une pièce sombre, en sous-sol par exemple. Notez qu’il y a également un léger problème de reflet, facilement visible ici.

Audio

Évoquons maintenant la partie audio. Le socle du téléviseur intègre un système stéréo relativement simple. Il y a donc deux haut-parleurs, chacun offrant une puissance de 8 watts. Soit une puissance totale de 16 watts. Grâce à son design, le socle projette le son vers le spectateur. Ce qui offre une bonne expérience, par rapport à d’autres systèmes où le son provient du dos du téléviseur ou d’une tranche.

Cependant malgré cette caractéristique positive, nous pensons qu’il est plus intéressant d’opter pour un système audio externe avec caisson de basses, pour profiter non seulement d’une puissance plus importante, mais aussi d’un son plus rond. Notez que la télévision est compatible Dolby Atmos, DTS-HD et Dolby Digital Plus. Raison de plus d’utiliser un système audio qui tire parti de ces technologies.

Technologie embarquée

Évoquons maintenant les connectiques et la plate-forme de la Mi TV Lux. Comme toutes les télévisions, vous avez des connectiques filaires et sans fil pour profiter des contenus. Nous avons été en mesure d’observer quelles sont les connexions à l’arrière du socle. Elles sont cachées à l’arrière, bien évidemment, et elles sont plutôt nombreuses.

Nous voyons tout d’abord les trois ports HDMI. La norme est 2.0. Pas de HDMI 2.1 ici, mais cela aurait été inutile. Les ports sont cependant compatibles eARC pour faire passer le son par le port HDMI vers un système externe. Il y a également deux ports USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio optique, une prise antenne (pour un tuner numérique) et une entrée audio composite 3,5 mm. Côté connexion sans fil, la fiche technique du téléviseur nous informe qu’il est compatible WiFi ac, Bluetooth 5.0, DLNA, WiFi Direct.

La télévision fonctionne avec une version de MIUI customisée pour les télévisions. Cela veut dire que la télévision fonctionne (logiquement) sur Android. Cependant, il n’y a pas d’accès aux services Google. Et donc aux Play Store. La Mi TV Lux fonctionne sur une plate-forme MediaTek. Le chipset est un MT9650 du fondeur asiatique. Ce composant intègre 4 cœurs Cortex-A73 et un GPU ARM Mali-G52 MC1. Il est accompagné de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage interne.

Conclusion

La Mi TV Lux Transparent Edition est un produit à part. C’est d’abord une prouesse technique d’avoir réalisé une dalle OLED transparente. Le résultat est étonnant. C’est aussi un message fort sur la capacité d’innovation de la marque Xiaomi, que ce soit en téléphonie ou sur d’autres marchés. La firme dispose de nombreux brevets. Et elle est capable de s’en servir pour créer des produits qui attirent l’attention. C’est un produit statutaire qui s’adresse aux amateurs fortunés de nouvelles technologies. Ses propriétaires aimeront plus la montrer que la regarder.

Mais ce n’est pas un produit pour les amateurs de belles images. D’abord, parce que les caractéristiques techniques de l’écran ne sont très élevées : définition Full HD seulement, contraste à 150000/1. Quant aux restes, il n’y a rien d’exceptionnel. Ensuite, parce qu’avec le budget de cet écran, un amateur d’images s’achètera un modèle plus grand, plus complet et plus pointu. Une Sony Bravia XR A90J 55 pouces coûte 2700 euros. Soit 2,2 fois moins cher.

Enfin, il y a ce vrai souci de contraste et de réflectivité quand la pièce est éclairée. Que ce soit pour profiter d’un film, d’une série ou d’un jeu vidéo, la lumière doit être parfaitement maitrisée. Voire bannie. Et, dans la vraie vie, ce n’est pas très facile.