TousAntiCovid : transformez votre pass sanitaire français en certificat européen dès maintenant

TousAntiCovid va recevoir très prochainement une nouvelle mise à jour. Grâce à elle, les utilisateurs de l'application et détenteurs d'un pass sanitaire français pourront l'échanger automatiquement contre un pass sanitaire européen. Il ne sera pas nécessaire de télécharger de nouvelle attestation.

Comme vous le savez, depuis le 9 juin, l'application TousAntiCovid dispose d'une section dédiée au pass sanitaire français. Vous pourrez y trouver votre test PCR négatif, votre certificat de rétablissement ou votre certificat de vaccination au format numérique. Pour rappel, ces documents présentent tous un QR Code Datamatrix, ce qui permet de les scanner pour les intégrer directement à l'application TousAntiCovid.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il est désormais exigé de présenter son pass sanitaire pour accéder à certains événements publics de plus de 1000 personnes comme des concerts ou des rencontres sportives, ou encore pour voyager au sein et à l'extérieur de l'Union européenne. Et justement, notre pass sanitaire français est intégré depuis le 15 juin 2021 dans le certificat sanitaire européen, un document qui abrite des informations clés sur votre état de santé (nom du vaccin, date de l'injection, possession d'anticorps contre la Covid-19).

Ce document permet principalement aux voyageurs européens d'éviter de passer par l'étape de la quarantaine dans les pays qui pratiquent cette mesure. Sa présentation n'est pas obligatoire, mais elle facilitera grandement votre périple, en réduisant notamment le nombre de contrôles sanitaires. Seulement, ce certificat sanitaire européen était seulement disponible pour les personnes vaccinées.

À lire également : TousAntiCovid Signal – tout savoir sur le QR Code “cahier de rappel numérique” des restaurants et salles de sport

Le pass sanitaire français se transforme en certificat européen

Or, depuis ce jeudi 1er juillet 2021, les utilisateurs détenteurs d'un pass sanitaire français (qu'ils soient vaccinés, déclarés négatifs via un test PCR, ou certifiés rétablis), pourront l'échanger automatiquement pour un pass sanitaire européen depuis l'application TousAntiCovid. “Pour les personnes qui ont déjà importé le QR Code dans leur application TousAntiCovid, dans les heures qui viennent, on leur proposera de mettre à jour leur application et ils pourront convertir leur QR Code qui était au format français au format européen”, a annoncé Cédric O, le secrétaire d'État chargé au Numérique.

Une fois votre pass sanitaire transformé, vous pourrez y apercevoir la mention “Certificat COVID Numérique UE”. Notez que vous pourrez utiliser ce document comme justificatif partout, que vous soyez en France ou eu Europe. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui avaient peur de s'emmêler les pinceaux entre toutes ces attestations différentes.

Source : BFM