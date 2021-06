PS5, Xbox Series X : des pubs vont bientôt interrompre votre jeu, la pire idée du siècle

Les publicités dans les jeux vidéo pourraient arriver plus tôt qu’on ne le pense. Déjà très intéressé par l’idée, EA a signé un partenariat avec PlayerWON, qui s’occupera d’intégrer les spots aux futurs jeux de l’éditeur. D’autres noms de l’industrie ont donné leur accord, pour un lancement prévu vers la fin de l’année.

Ce n’est pas vraiment un secret, les marques sont prêtes à tout pour attirer le peu d’attention qu’il reste aux consommateurs. Aussi, il ne reste plus que quelques bastions de liberté où la publicité n’a pas encore réussi à s’introduire. Les jeux vidéo — consoles et PC tout du moins, les jeux mobiles ayant abandonné le combat il y a bien longtemps — en font partie. Ce qui n’est pas au goût de tout le monde.

L’année dernière, EA, éditeur notamment connu pour maximiser ses bénéfices par tous les moyens possibles, a déjà fait part de sa volonté d’intégrer de la publicité dans ses jeux. Le rêve de l’un et le cauchemar des autres pourrait bien devenir réalité. C’est en tout cas ce que souhaite PlayerWON, une société ayant créé une technologie visant à diffuser des publicités télévisées en plein milieu d’une partie.

Retrouvez bientôt vos pubs préférées dans vos jeux vidéo

Après un an de test, PlayerWON affirme que sa technologie est prête. La société explique que les publicités apparaissent à des moments clés (qui restent à définir) et permettront aux joueurs d’obtenir des récompenses. « Les jeunes sont inaccessibles via le marketing traditionnel, moins coûteux, et ne sont donc atteints que par des accords avec des marques ou des jeux, comme cela a déjà été le cas avec NBA 2K par exemple, et la publicité impassable du jeu », tente de se justifier PlayerWON.

En attendant, les résultats sont là. D’après les tests effectués, 22 % des joueurs sont prêts à acheter un jeu ayant fait l’objet d’une publicité in-game. 11 % se laisseraient également tenter par des microtransactions proposées. De facto, PlayerWON souhaite lancer sa nouvelle plateforme d’ici la fin de l’année 2021. Douze jeux seront concernés, sans que l’on ne sache encore desquels il s’agit. Une chose est sûre, une nouvelle ère du jeu vidéo va bientôt commencer.

