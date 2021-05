Des PS5 avec un nouveau processeur AMD arriveront dès 2022 pour augmenter les stocks

Sony lancerait la production de PS5 avec des processeurs AMD gravés en 6 nm l’année prochaine. La firme japonaise a déjà évoqué la possibilité de revoir la conception de sa console pour contrer les effets de la pénurie de composants. Selon certaines informations, elle se serait ainsi rapprochée d’AMD afin de bénéficier de nouveaux CPU.

Sony a-t-il trouvé la solution à la pénurie de PS5 ? C’est ce qu’espèrent de millions de joueurs qui n’ont toujours pas réussi à se procurer la précieuse console. Lors de son bilan financier de début 2020, le constructeur a évoqué plusieurs possibilités pour augmenter la production de sa console. Parmi ces dernières, son directeur financier a proposé de revoir sa conception afin de bénéficier de plus de semi-conducteurs disponibles.

Selon un rapport du journal thaïlandais Digitimes, Sony aurait acté cette décision en faisant appel à AMD. La firme aurait en effet opté pour un nouveau design intérieur avec un processeur gravé en 6 nm, contre 7 nm actuellement. La production débuterait dès l’année prochaine et serait prise en charge par les usines de TSMC. Selon la source, le CPU serait « semi-customisé » et serait moins cher à développer que la puce AMD actuellement présente dans la console.

Sony commercialiserait des PS5 avec un CPU différent

La production sera ainsi prête à démarrer entre le second et troisième trimestre 2022. À ce rythme, on peut s’attendre à voir débarquer les nouvelles PS5 d’ici l’automne de l’année prochaine. Si aucune confirmation officielle n’a encore été faite, cela correspond aux prévisions des experts, qui tablent pour un retour des stocks pas avant l’année prochaine.

Comme d’habitude, mieux vaut attendre une annonce de la part de Sony avant d’espérer la fin de la pénurie. La situation reste encore très incertaine du côté des constructeurs comme des fournisseurs, et il reste à voir si un changement de processeur suffira à inverser la tendance. Néanmoins, la rumeur est en corrélation avec les dires de la firme japonaise. Espérons qu’à défaut de mettre fin à la pénurie, cette solution permette de réduire l’attente des joueurs.

Source : Digitimes