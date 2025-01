Des prototypes d’iPhone SE 4 nous dévoilent son design

L'iPhone SE 4 ne sera pas un smartphone au design ultra daté, comme pouvaient l'être ses prédécesseurs, d'après ces images de prototypes.

Apple devrait sortir un iPhone SE 4 en mars ou avril 2025. Le smartphone a déjà fait l'objet de plusieurs fuites quant à ses caractéristiques techniques et à son design, mais nous n'avions jusqu'ici pas de visuel concret à nous mettre sous la dent. Nous voilà désormais servis avec des photos de prototypes partagées par le leaker Sonny Dickson.

Au dos du mobile, nous conservons un unique capteur photo et son Flash LED dans le coin supérieur gauche. L'optique est par contre sensiblement plus grande que celle de l'iPhone SE 3. Apple devrait en effet équiper ce nouveau modèle d'une meilleure caméra, possiblement le même capteur photo grand-angle que l'on retrouve dans l'iPhone 15 ou dans l'iPhone 16.

Refonte complète de design pour l'iPhone SE 4

L'iPhone SE 4 se déclinerait dans les coloris blanc et noir, mais il est possible que d'autres versions soient également proposées. Les tranches du mobile sont plates et le cadre semble être constitué d'aluminium. On perçoit en tout cas une conception de bien meilleure qualité que sur les modèles antérieurs sur ces clichés. On aperçoit un bouton au-dessus des touches de volume. De ce que l'on voit, il s'agit probablement d'un bouton Sonnerie/Silence classique, et non du bouton d'Action personnalisable des dernières générations.

Malheureusement, nous n'avons pas d'aperçu net du côté de l'écran. Différentes sources s'accordent à dire que l'iPhone SE 4 n'aura plus Touch ID, remplacé par Face ID, dont les capteurs seront situés non pas au sein d'un Dynamic Island comme sur les iPhone les plus récents, mais d'une encoche. Les images qui nous parviennent ici ne permettent pas de confirmer cette information.

Cette fuite paraît en tout cas indiquer que l'iPhone SE 4 va connaître une importante montée en gamme. On peut même se demander s'il ne risque pas de faire de l'ombre à l'iPhone 15. Il se murmure que son nom commercial pourrait même être iPhone 16E, Apple désirant mettre en avant sa dimension premium.