Continental dévoile des pneus conçus avec des pissenlits et des bouteilles d’eau recyclées

Continental vient de dévoiler son dernier concept de pneu écologique. Composé à majorité de biomatériaux comme du pissenlit ou encore des huiles et résines végétales, il s'agit également du premier pneu à être fabriqué à partir de bouteilles d'eau recyclées.

Alors que de nombreux constructeurs automobiles travaillent d'arrache-pied pour imaginer des voitures électriques à l'autonomie toujours plus grande, à l'image de la Mercedes Vision EQXX et ses 1000 km d'autonomie, d'autres noms de l'industrie automobile se penchent sur des technologies alternatives pour rendre plus “vert” le processus de fabrication des composants essentiels de nos véhicules.

Et quand on sait que les pneus et les freins des voitures pollueront plus que les gaz d'échappement d'ici 2035, la dernière invention de Continental prend évidemment tout son sens. En effet, la marque de pneumatiques vient de présenter son dernier prototype de pneu écologique : le Conti Green Concept.

Ce pneu nouvelle génération marque sa différence dans sa conception, puisque plus de la moitié des matières premières utilisées sont soit recyclées (17%), soit issues de sources renouvelables (35%). Concernant ces dernières, le pneu contient des biomatériaux tels du caoutchouc naturel provenant de pissenlits, du silicate provenant de cendres de balle de riz ainsi que des huiles et des résines végétales. Cela permet de réduire “significativement” l'utilisation de matériaux fabriqués à partir de pétrole brut.

Continental présente le pneu “vert” du futur

Il faut rajouter à cela une pléthore de matériaux recyclés, comme de l'acier récupéré ou du noir de carbone, également appelé noir de fourneau. Mais ce qui fait la véritable particularité du Conti Green Concept, c'est l'utilisation par le constructeur de bouteilles recyclées pour concevoir du polyester, essentiel à la fabrication du pneu. D'après les dires de Continental, ce polyester est utilisé dans la carcasse du pneu et la marque affirme qu'il suffit d'une soixantaine de bouteilles pour créer un jeu de quatre pneus.

En plus d'être respectueux de l'environnement dans sa conception, le pneu de Continental se veut extrêmement léger puisqu'il pèse uniquement 7,5 kg. “Cette réduction de poids a été rendue possible par l'optimisation du dessin de la bande de roulement, l'utilisation d'un flanc spécial et le choix d'une nouvelle conception de la carcasse avec un noyau à poids optimisé”, précise le constructeur.

En outre, la résistance au roulement du pneu est extrêmement faible, 25% inférieure à la classe A, soit la meilleure note possible selon le système de labellisation des pneus de l'UE. “Les matières premières d'origine durable, la conception légère et le renouvellement de la bande de roulement sont les ingrédients clés pour rendre les futures générations de pneus plus durables”, assure la marque.

Source : CarScoops