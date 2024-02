Des onglets groupés sur Chrome pour Android, fermer ses onglets est une habitude à perdre, le récap

Google Chrome sur Android pourrait bientôt se doter d’une nouvelle fonctionnalité destinée aux onglets, les applications pour iPhone ne doivent pas toujours être fermées, Neuralink permet de faire bouger une souris par la pensée, c’est le récap.

Si vous avez l’habitude d’ouvrir des dizaines ou centaines d’onglets sur Google Chrome pour Android, la prochaine mise à jour pourrait grandement vous intéresser. De son côté, Apple recommande de ne pas fermer ses applications, puisque les garder en arrière-plan ne pénalise pas votre smartphone. Enfin, Elon Musk annonce que le premier patient à avoir reçu une puce Neuralink est rétabli, et a même gagné un talent inédit. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 20 février 2024.

La gestion des onglets sur Google Chrome va se simplifier sur Android

Google Chrome pour Android va bientôt améliorer la gestion des onglets en introduisant les groupes d’onglets. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur la version bureau, permet aux utilisateurs de regrouper et d’organiser leurs onglets selon leurs préférences. Elle est actuellement en test dans la version expérimentale de Chrome pour Android, Chrome Canary, et peut être activée via la page chrome://flags.

Fermer ses onglets sur un iPhone n’est pas très utile

Beaucoup de gens pensent que fermer les applications sur leur iPhone leur fait gagner de la batterie et de la vitesse. Mais c’est faux ! Apple dit qu’il ne faut pas le faire, car iOS sait gérer les applications tout seul. Fermer les applications peut même être mauvais pour la batterie et les performances. Et ça ne protège pas la vie privée non plus, car les applications peuvent toujours accéder à nos données. Il vaut mieux changer les paramètres des applications ou la fonction “Background App Refresh”.

Neuralink est déjà un succès, selon Elon Musk

Elon Musk a annoncé que le premier humain qui a reçu une puce Neuralink dans son cerveau peut désormais contrôler une souris d’ordinateur avec sa pensée. C’est donc un grand progrès pour la technologie qui veut aider les personnes handicapées à retrouver leurs mouvements. La puce capte les signaux du cerveau quand la personne veut bouger. Elle les envoie à l’ordinateur qui les traduit en actions. Elon Musk précise même que le patient va bien et qu’il n’a pas eu de problèmes après l’opération.

