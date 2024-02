iPhone : vous avez l’habitude de fermer vos applications ? Ce n’est peut-être pas une bonne idée !

Vous pensez peut-être que fermer vos applications permettra d’économiser de la batterie ou de la puissance sur votre smartphone, mais il ne s’agit peut-être pas du bon comportement à adopter. On vous explique.

De nombreux utilisateurs d'iPhone ont l'habitude de fermer leurs applications en arrière-plan en les faisant glisser vers le haut à partir de l'écran multitâche. Si vous vous reconnaissez, il est probable que vous pensiez que cela permettra d'économiser votre batterie, de rendre votre téléphone plus rapide ou de protéger votre vie privée.

Cependant, il s'agit ici d'un mythe qui a déjà été démenti par Apple et par des experts. La fermeture des applications en arrière-plan n'aide en rien votre iPhone et peut même lui nuire. Les smartphones ne fonctionnent pas exactement comme les ordinateurs. S’il est recommandé de fermer tout programme inutile sur un PC pour libérer de la RAM ou réduire la charge sur le processeur, il n’en est pas de même sur un téléphone. Windows 11 a d’ailleurs récemment lancé une fonctionnalité bien pratique pour s’attaquer à ces applications fonctionnant en arrière-plan.

Fermer ses applications, la fausse bonne idée

Le mythe de la fermeture des applications en arrière-plan remonte aux premiers jours de l'iPhone, lorsque les utilisateurs ne savaient pas comment iOS gérait le multitâche. Certains utilisateurs pensaient que la fermeture des applications permettrait d'économiser de la batterie ou d'améliorer les performances, et cette idée fausse s'est répandue sur les forums en ligne et par le bouche à oreille. Cependant, Apple n'a jamais approuvé cette pratique et a toujours conseillé aux utilisateurs de laisser iOS gérer leurs applications automatiquement.

En réalité, la plupart de vos applications en arrière-plan ne sont pas réellement en cours d'exécution, mais « gelées » dans un état suspendu. Votre iPhone n'affiche qu'une capture d'écran de ces applications lorsque vous vous rendez sur l’écran du multitâche. Les fermer ne libère pas de mémoire ou de ressources, car iOS les gère déjà efficacement par défaut. En fait, les fermer peut même consommer plus de batterie que de les laisser ouvertes, car les rouvrir demande plus d'énergie que de les reprendre à partir de leur état gelé.

La fermeture des applications en arrière-plan n'améliore pas non plus les performances de votre téléphone, car iOS donne automatiquement la priorité aux applications que vous utilisez plutôt qu'à celles qui attendent en arrière-plan. La fermeture de ces dernières ne change rien, car iOS continue d'allouer les ressources nécessaires aux applications au premier plan. Le seul cas où vous devriez penser à fermer une application est lorsque celle-ci ne répond plus ou qu’elle ne fonctionne pas comme d’habitude.

Vos données continuent d’accéder à vos données, même fermées

En outre, la fermeture des applications d'arrière-plan ne les empêche pas de vous suivre ou de collecter vos données, comme l'indiquait une étude du Washington Post. Les applications peuvent toujours accéder à votre position, à vos contacts, à votre appareil photo, à votre microphone et à d'autres autorisations, même lorsqu'elles sont fermées.

Le seul moyen de les en empêcher est de désactiver leurs autorisations dans vos paramètres ou de désactiver la fonction “Background App Refresh”, qui contrôle la fréquence à laquelle les applications peuvent mettre à jour leur contenu en arrière-plan.

La fermeture des applications en arrière-plan est finalement une habitude inutile que vous devriez cesser de prendre. On le sait, c’est compliqué. Mais vous savez maintenant qu’elle n'apporte aucun avantage à votre iPhone et peut même nuire à l'autonomie de la batterie, aux performances et ne protège en rien votre vie privée. Depuis Android 13, Google a lui aussi opté pour un nouveau système qui ne ferme plus automatiquement vos applications en arrière-plan.