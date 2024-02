Chrome va mettre fin à l’enfer à des onglets par milliers sur Android

Longtemps réservée à la version bureau de Chrome, la fonctionnalité de groupement d'onglets fait son chemin vers la version mobile, promettant de l'amélioration dans l'organisation et la navigation pour les utilisateurs sur Android.

Comme nous en avons l’habitude, Google Chrome laisse ses utilisateurs tester ses nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement officiel, offrant un aperçu des innovations à venir. Récemment, l'attention s'est portée sur “Cards”, une fonctionnalité qui vise à améliorer la synchronisation de l'historique de navigation entre les appareils, et “Tab Organizer”, qui utilise l'intelligence artificielle pour une gestion plus intuitive des onglets. Ces développements, disponibles dans les versions Beta et Canary, illustrent l'approche participative de Chrome dans l'amélioration de son navigateur.

Ces initiatives de Chrome pour enrichir son utilisation et optimiser la gestion des onglets s'inscrivent dans une tendance plus large pour améliorer l'efficacité de la navigation web sur les appareils mobiles. Dans ce contexte, l'introduction potentielle des “Groupes d'onglets” sur Android représente une évolution naturelle, promettant de rendre la gestion des sessions de navigation sur mobile aussi fluide et organisée qu'elle l'est déjà sur desktop.

Les “Groupes d'onglets” de Chrome pourraient débarquer sur les mobiles Android

Concernant l'innovation apportée à Chrome pour Android, la fonctionnalité de groupes d'onglets, qui facilite grandement la gestion des sessions de navigation, est désormais accessible dans la version expérimentale de l'application, Chrome Canary. Initialement identifiée en janvier dans une version initiale du navigateur mobile et alors non fonctionnelle, cette option est actuellement opérationnelle, comme l'a révélé @Leopeva64 sur la plateforme X. Elle peut être activée via la page “chrome://flags”, un espace dédié aux flags expérimentaux de Google Chrome, permettant aux utilisateurs d'essayer des fonctionnalités en cours de développement.

L'activation de cette fonction permet aux utilisateurs de regrouper leurs onglets simplement en sélectionnant l'option “Grouper l'onglet” depuis le menu déroulant accessible via les trois points verticaux. Cette nouvelle capacité de gestion offre la possibilité de nommer les groupes d'onglets, de choisir les onglets à inclure et d'ajuster leur organisation à souhait, promettant ainsi une utilisation grandement améliorée sur les appareils Android.

https://twitter.com/Leopeva64/status/1758285417605206431/video/3