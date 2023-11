Neuralink : ils sont déjà nombreux à vouloir jouer les cobayes et se faire implanter la puce d’Elon Musk

L'entreprise de neurotechnologie d'Elon Musk, Neuralink, suscite un immense intérêt auprès du public, des milliers de personnes ayant exprimé le souhait de jouer les cobayes et de subir des procédures d'implantation cérébrale.

Neuralink, l’entreprise d’Elon Musk connue pour son objectif ambitieux de créer une connexion transparente entre l'homme et la machine, a récemment reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine d'entamer des essais sur l'homme, ce qui marque une étape importante dans le monde des interfaces cerveau-ordinateur.

Avant d'en arriver aux essais sur l'homme, Neuralink aurait procédé à 155 implantations chirurgicales sur des animaux, notamment des porcs et des singes. Grâce à la puce, certains de ces derniers étaient d’ailleurs capables de jouer à pong par la pensée, et ce sera donc bientôt sur des humains que seront implantés ces dispositifs. D’ailleurs, les premiers volontaires seraient déjà nombreux à vouloir tenter l’expérience.

Des milliers de personnes veulent déjà jouer les cobayes pour Neuralink

D’après Ashlee Vance, auteur renommée de “Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, qui s’est exprimée chez Bloomberg, des milliers de personnes seraient déjà prêtes à participer aux expérimentations. Vance aurait déjà visité les installations de Neuralink dix fois en trois ans, et précise que l'entreprise n'avait pas encore implanté son dispositif sur un être humain, mais qu'elle avait l'intention d'opérer 11 personnes l'année prochaine et plus de 22 000 d'ici à 2030. La première opération devrait avoir lieu dès la fin de l’année, donc on devrait bientôt connaître l’identité du premier patient.

Le robot R1, développé par l’entreprise, permettra de réaliser cette implantation chirurgicale. L'implant N1 est conçu pour remplacer un morceau de crâne près d’une région du cerveau qui contrôle l'intention de mouvement. Il sera capable de lire et analyser l'activité cérébrale de la personne avant de transmettre sans fil ces informations à un ordinateur portable ou à une tablette situés à proximité. Les tests permettront ensuite d'évaluer si les personnes peuvent actionner un curseur ou un clavier d'ordinateur en utilisant uniquement leur pensée.

Le candidat idéal pour cet essai serait un adulte de moins de 40 ans souffrant d'une paralysie des quatre membres. Cependant, un patient peut également demander à participer à l'étude s'il a une capacité limitée ou nulle d'utiliser ses deux mains en raison d'une lésion de la moelle épinière cervicale ou d'une sclérose latérale amyotrophique.

Neuralink veut connecter l’homme à la machine grâce à sa puce N1

Si Neuralink ne sera pas la première entreprise à mettre au point des implants cérébraux permettant d'effectuer des tâches de base par la pensée, ses ambitions sont plus grandes. Les puces seront dans un premier temps utilisées chez des personnes handicapées, que ce soit pour redonner de la mobilité à certains membres paralysées ou même rendre la vue à une personne aveugle.

Elon Musk imagine un avenir où les humains fusionneront avec l'intelligence artificielle, téléchargeant des connaissances directement dans leur cerveau et communiquant des pensées à d'autres cerveaux. Cette technologie éliminera ainsi les limites de la parole, qui ne permet pas d’envoyer un grand nombre de données à la minute par rapport aux ordinateurs.

Vous l’aurez compris, la puce Neuralink pourra être utilisée de diverses manières, notamment dans le traitement des maladies neurologiques, la restauration des fonctions sensorielles pour les personnes handicapées et même l'amélioration des capacités humaines, comme une meilleure mémoire ou une communication directe de pensée à pensée.

Jusqu'à présent, la création de connexions cerveau-ordinateur sûres et efficaces a posé un ensemble de problèmes technologiques et moraux. Neuralink a amélioré la conception des électrodes et les méthodes d'implantation, mais il reste encore des défis à relever en termes de sécurité à long terme et d'autorisations réglementaires.