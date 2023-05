Des nouvelles de la ROG Ally, Windows 10 bientôt privé de mise à jour, c’est le récap’ de la semaine

Le tarif de la ROG Ally révélé, Microsoft annonce la fin des mises à jour pour Windows 10, les puces de Qualcomm suspectées de surveiller les utilisateurs, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Windows 10 devra bientôt se passer de mise à jour, Asus lève le voile sur le prix de sa future console portable et des chercheurs en sécurité suspectent les puces de Qualcomm d’espionner leurs utilisateurs. Une nouvelle mise en garde cette semaine, surveillez vos comptes en banque, des pirates pourraient tenter de s’en prendre à votre argent.

Windows 10 devra prochainement se passer de mise à jour

Microsoft vient de révéler que la version 22H2 de Windows 10 serait la dernière mise à jour « majeure » du système d’exploitation. En effet, les utilisateurs de Windows 10 devront désormais se passer de mise à jour majeure, mais pourront toujours basculer vers Windows 11 si leur configuration le leur permet. Microsoft a dévoilé que la date de fin de Windows 10 était prévue pour le 14 octobre 2025.

Attention à ne pas vous faire berner par cette nouvelle arnaque

Une fois n’est pas coutume, on vous met en garde face à cette nouvelle arnaque qui pourrait vous déposséder d’une coquette somme d’argent. En effet, plusieurs personnes ont constaté avoir été prélevés, directement sur leur compte bancaire, d’un montant situé entre 300 et 600 euros. Les pirates ont accès à de nombreux IBAN et se font passer pour une société, l’ENS, soit-disant spécialisée dans les « travaux de maintenance dans le libellé des opérations ». Si vous êtes concerné par cette arnaque, il est temps de demander un remboursement à votre banque.

Le prix de la console ROG Ally enfin dévoilé

Alors qu’Asus s’apprête à lancer sa première console portable, on connait enfin son prix. C’est sur Twitter que la nouvelle a été dévoilée. À en croire les dernières informations, la ROG Ally sera disponible à partir de 399 dollars. Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore les tarifs de cette puissante console en France.

Les puces de Qualcomm pourraient mettre en péril vos informations personnelles

Un scandale rode actuellement autour des puces Qualcomm. En effet, les chercheurs de NitroKey ont révélé que les puces Snapdragon de Qualcomm espionneraient les utilisateurs et récolteraient de nombreuses informations personnelles à leur insu. Un porte-parole de Qualcomm a nié ces accusations et précise que « Qualcomm ne recueille des informations personnelles que lorsque la loi en vigueur l’autorise »

Tesla voudrait abandonner la recharge gratuite à vie

Alors que Tesla a commencé par séduire les consommateurs en leurs proposant le bonus de la recharge gratuite à vie, l’entreprise américaine semble vouloir inciter les automobilistes à abandonner cet avantage. En effet, le constructeur vient de lancer une nouvelle offre baptisée “Ownership Loyalty Benefit” donnant accès aux utilisateurs d'une Model S ou Model X de dernière génération à six ans de recharge illimitée.

Nos tests de la semaine

OnePlus Nord Buds 2 : de belles améliorations

Si l’on regrette que le prix de ces nouveaux écouteurs true wireless ait augmenté, on reconnait que les améliorations sont au rendez-vous, notamment l’intégration de la réduction de bruit active qui est la bienvenue. L’autonomie des Nord Buds 2 est bonne et les basses sont puissantes. On regrette que l’ANC soit peu efficace et on aurait apprécié un son HD.

ROG Ally : une fiche technique solide

Même si de nombreuses questions restent encore sans réponse, notre prise en main de la nouvelle console portable d’Asus nous a permis de découvrir la fiche technique et le riche écosystème de cette nouvelle console. Avec un design qui rappelle celui de la Nintendo Switch et son petit poids, la Rog Ally nous a séduit, notamment grâce à son écran 120 Hz et la puissance de son processeur.

Star Wars Jedi Survivor : une suite très réussie

Nous avons été conquis par ce nouveau titre, notamment grâce à son design brillant, ses personnages charismatiques, son système de combat profond et son excellente VF. Il reste encore quelques problèmes graphiques et des animations faciales ratées sur certains PNJ, mais l’expérience de ce nouveau jeu de Respawn Entertainment reste particulièrement jouissif. Attention, vous pourriez être victime de quelques crashs, notamment sur la version non-patchée.

