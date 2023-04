Test OnePlus Nord Buds 2 : la réduction active du bruit à prix mini

La réduction active du bruit était, il y a encore peu, une fonctionnalité rare et chère. Les OnePlus Nord Buds 2 la démocratisent moins d’un an après leurs prédécesseurs bon marché. Le constructeur monte en gamme et monte le prix. Que valent vraiment ces écouteurs true wireless par rapport à ses concurrents ?

La sortie du OnePlus Nord CE 3 s’est accompagnée par la commercialisation des écouteurs associés : les OnePlus Nord Buds 2. Comme le smartphone, ces écouteurs sont proposés en entrée de gamme, à un tarif agressif. Par rapport à leurs prédécesseurs, ils opèrent un bond technologique important puisque la réduction active de bruit (ANC, Active Noise Cancelling) fait son apparition. Les OnePlus Nord Buds présentaient un bon rapport qualité/prix. Leur première itération est-elle encore compétitive ?

Prix et disponibilité

Les OnePlus Nord Buds 2 ont été dévoilés le 4 avril et sont disponible à la vente depuis cette date. Ces écouteurs true wireless sont commercialisés au prix conseillé de 69 euros. Des écouteurs de qualité sous les 70 euros, c’est bien, mais rappelons que OnePlus avait lancé les Nord Buds de première génération à 29 euros ! Donc une augmentation de plus de 100%, l’inflation ne peut tout justifier. Le prix serait exorbitant si on se contentait de le comparer avec sa première version.

Or le OnePlus Nord Buds 2 exploite la réduction active du bruit quand la première génération ne constituait que des écouteurs true wireless. Le bond technologique est important. Désormais, il faut donc le comparer avec les rares écouteurs ANC disponibles sur le marché français. Pour 70 euros, on trouve ainsi les JBL Tune 130 NC TWS, les Jabra Elite 3 Active ou encore les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. On trouve les OnePlus Nord Buds 2 sur le site officiel OnePlus, mais également sur Amazon.

Fiche technique des OnePlus Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds 2 Coloris Lightning White, Thunder Gray Poids écouteurs : 4,7 g (±0,2 g) x 2

Boîtier de recharge : 37,5 g (±1 g) Taille écouteurs : 27,5*21,05*24,4 mm x 2

Boîtier de recharge : 67,99*28,9*35,5 mm Batterie écouteur : 41 mAh x 2

Boîtier : 480 mAh x 2 Codec Audio AAC, SBC Connectivité Bluetooth 5.3 Certification IP55



Design et ergonomie du boîtier

On ne va pas se le cacher, le design n’est pas l’avantage flagrant des OnePlus Nord Buds 2. Le boîtier est plutôt massif par rapport à ce que l’on voit d’habitude. C’est la copie quasi conforme du look des OnePlus Nord Buds de première génération. Dans une comparaison stricte, le boîtier de ces écouteurs moyenne gamme est plus compact que celui des OnePlus Buds Pro 2, positionné plus haut de gamme. Toutefois, le boîtier est plus allongé, plus épais que la version premium. Ces écouteurs sont proposés en deux coloris : lightening white (blanche) et thunder gray (gris anthracite) alors que la première version se contentait d’un seul coloris.

La version lightening white pour notre test n’est pas le summum de l’élégance. Le couvercle argenté est même clinquant. Certains pourraient relever que le blanc de la coque n’est pas uniforme. Ils auront raison sauf que c’est voulu. L’effet très légèrement moucheté de ces écouteurs provient de l’inclusion de plastique recyclé pour forger ce boîtier. Le souci environnemental est tellement rare chez les constructeurs électroniques que ce geste est à saluer des deux mains. À la base du boîtier, au centre on trouve une minuscule LED pour signaler l’autonomie du boîtier et l’appairage.

En termes de poids, le boîtier des OnePlus Nord Buds 2 est léger, moins de 38 g. On ne sait pas ou OnePlus a raboté les excédents de poids, mais cette nouvelle génération de boîtier pèse 4,2g en moins que le premier modèle. C’est d’autant plus surprenant que la capacité de l’accumulateur reste la même.

La présence d’aimants puissants facilite le positionnement des écouteurs dans le boîtier de charge. Même en cas de chute inopinée, le couvercle ne s’ouvrira pas en laissant échapper les bourgeons audio.

Design et ergonomie des écouteurs

En miroir du look du boîtier, le design des écouteurs ressemble à peu de chose près à la première génération de OnePlus Nord. Entre le design bourgeon (patatoïde) de certains écouteurs et le design béquille (avec une tige comme les Airpods), le constructeur a cherché une 3e voie : une sorte de béquille écrasée. Sur notre modèle de test, un disque métallisé est incrusté sur la branche à la même hauteur que le conduit auditif. Ainsi, avec un peu de soleil ou une lumière vive, vos oreilles brillent comme les chromes d’une voiture. Leur esthétique est donc assez originale. Les écouteurs Nord Buds 2 sont tout sauf discret.

Chaque écouteur ne pèse que 4,7g. Ils sont ainsi légèrement plus lourd que les Nothing Ear 2, mais moins que les Xiaomi Redbuds 4 Pro. Dans le secteur des écouteurs true wireless, ils sont même clairement parmi les plus légers du marché. OnePlus a grappillé quelques 0,3 mg par rapport à la version précédente.

Et d’un point de vue pratique, ils sont si légers et confortables qu’on les oublie très vite. Ils sont fournis avec une paire d’embouts silicone en trois tailles différentes. Leur légèreté et conception assurent une bonne tenue dans l’oreille. Dans la plupart des activités sportives, ils ne devraient pas s’échapper de vos esgourdes. Comme la génération précédente, ces écouteurs tolèrent la poussière et les projections d’eau, comme le confirme la certification IP 55.

Comme ses aïeux, les OnePlus Nord Buds 2 bénéficient de contrôles. Les commandes ne sont pas sur toute la surface de la tige, mais uniquement sur le disque métallisé. Au repos, c’est convenable, pendant la pratique d’un sport, c’est moins aisé.

App et fonctionnalités

Les OnePlus Nord Buds 2 fonctionnent avec l’application Hey Melody, comme d’autres écouteurs. Contrairement aux OnePlus Buds Pro 2, ils ne sont pas exploitables directement par le smartphone OnePlus 11. Il est impératif de passer par l’app pour les contrôler. L’interface est d’une simplicité enfantine. Sous la photo de vos écouteurs (avec reconnaissance de coloris, s’il vous plaît), se trouvent 3 jauges en pourcentage simulant la capacité des batteries écouteurs droit/gauche et boîtier. Elles restent vertes au-dessus de 20%, sinon elles virent au rouge. En dessous le trouve la zone « contrôle du bruit » dans laquelle se trouve l’annulation du bruit, le mode Arrêt (sans ANC et sans transparence) et enfin le mode transparence.

Hey Melody possède son propre égaliseur ou plutôt amplificateur musical : Sound Master EQ. Par défaut, il est paramétré sur « équilibré », mais il existe trois autres amplifications prédéfinies. On compte ainsi Vif (amplification des aigus), sérénade (amplification de la voix c’est-à-dire médiums) et Basses (amplification des graves). Si ces quatre amplifications ne vous plaisent pas, vous avez tout loisir de créer la vôtre. L’utilisateur peut ajuster entre -6 dB et +6 dB sur 6 niveaux de fréquences (de 62 Hz à 16 000 Hz) sur l’égaliseur graphique. C’est appréciable ce niveau de raffinement pour des écouteurs moyenne gamme.

On remarque que l’amplification Hans Zimmer est réservée aux écouteurs premium OnePlus Buds Pro 2. Pour les amateurs de graves bien percutant, OnePlus a implémenté la fonction BassWave dans Hey Melody. C’est un amplificateur supplémentaire à celui de l’égaliseur et il accepte 10 niveaux d’accentuation (-5 à +5). Pour les gamers, OnePlus a prévu un mode jeu. En cochant une case, l’application va privilégier la réactivité à la précision du son. La latence sonore en jouant diminuera pour que l’ambiance sonore corresponde avec votre expérience ludique. Vous éviterez ainsi d’entendre une détonation 2s après avoir appuyé sur la gâchette… Anecdote amusante : ce mode gamer n'existe pas sur l'application Hey Melody des téléphones OnePlus.

Les téléphones OnePlus bénéficient de quelques avantages exclusifs. Ils sont ainsi les seuls à autoriser la recherche de vos écouteurs. Celle-ci est très basique, sans géolocalisation (contrairement aux OnePlus Buds Pro2), seulement avec un tintement de cloches croissants. L’app Hey Melody permet également de prendre des photos en appuyant deux fois sur l’écouteur droit ou gauche. C’est assez pratique pour réaliser une photo au bon moment.

Les commandes sont par défaut équivalentes entre écouteur droit et gauche :

Appuyer une fois :

Lecture/pause (par défaut)

Aucun

Appuyer deux fois :

Suivant (par défaut)

Lecture/pause

Précédente

Assistant vocal

Mode jeu

Aucun

Appuyer trois fois :

Précédente (par défaut)

Assistant vocal

Mode jeu

Aucun

Appuyer de manière prolongée :

Annulation du bruit (par défaut)

Arrêt

Transparence (par défaut)

Appuyer de manière prolongée – pression longue :

Aucun (par défaut)

Changer d’appareil

Comme déjà évoqué dans la rubrique Ergonomie, l’appui sur les disques métallisé est aisé en position statique mais peut s’avérer difficile en courant ou pratiquant une activité physique. Les commandes proposées sont pratiques, comme le recours à l’assistant Google ou le passage en mode jeu, sans besoin de passer l’application Hey Melody. Etrangement, OnePlus n’a pas jugé utile d’ajouter une commande pour régler le niveau de volume.

Réduction active du bruit et mode transparence

Cette deuxième itération des écouteurs d’entrée de gamme OnePlus intègre la réduction active du bruit. Avec la prolifération des écouteurs true wireless, le constructeur chinois se devait d’apporter plus de technologie et de confort au public. Sur le papier, la fonction ANC (Active Noise Cancelling, annulation active du bruit) est simple. Il « suffit » d’envoyer une onde sonore symétriquement opposée au bruit ambiant pour que les sons extérieurs soient annulés. Mais en pratique, la réalité est différente.

Développer un algorithme capable d’annuler les bruits extérieurs nécessite différentes expertises. Autant, les OnePlus Buds Pro 2 assurent une élimination satisfaisante du bruit, autant ces OnePlus Nord Buds 2 sont décevants. Dans les spécifications et dans le marketing, le constructeur revendique une atténuation de 25 dB grâce à une intelligence artificielle. L’essentiel doit provenir de la réduction passive. En d’autres termes, la réduction du bruit extérieur s’explique par le fait qu’il y a un objet (les écouteurs) dans le conduit auditif externe de votre oreille. L’annulation logicielle est faible. L’intelligence artificielle est un peu bête. D’ailleurs, avec une ANC officielle de -25 dB, on est loin des 43 dB des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro.

La réduction active du bruit est en dessous de ce que la rédaction a l’habitude de tester. Certes, pour moins de 70 euros, on ne s’attend pas à une suppression extraordinaire du vacarme ambiant. Toutefois, même les voix sont mal atténuées. Avec des graves (brouhaha urbain) ou des aigus (grincements), la réduction des sons n’est pas optimale. Il est nécessaire d’augmenter le volume pour compenser la faiblesse de l’ANC. D’ailleurs, cette dernière n’est pas réglable, à la différence des premium OnePlus Buds Pro2 ou des moins onéreux Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Pour un tarif équivalent, ces derniers font beaucoup mieux. L’ANC n’est pas ébouriffant, le mode Transparence n’est pas non plus transcendant.

Acoustique

C’est probablement sur l’acoustique que les OnePlus Nord Buds 2 sont les plus convaincants. Pour des écouteurs, qui servent également à prendre les communications téléphoniques, la restitution des voix et donc des mediums est très bonne. C’est généralement le cas sur des écouteurs true wireless moyenne gamme. Ce qui est plus surprenant est probablement la qualité audio pour les aigus, mais aussi pour les graves. Réussir à offrir des aigus pointus sur des écouteurs est relativement plus facile que produire des graves profonds. Les tweeters, qui sont les haut-parleurs dédiés aux aigus, sont petits alors que ceux pour les basses (et caissons de graves) sont généralement massifs. La qualité des aigus s’explique par une couche supplémentaire de titane dans le diaphragme vibrant. C’est plutôt le driver d’amélioration extralarge de 12,4 mm qui justifie la qualité des graves.

Si les basses sont percutantes et les aigus acérés, ne vous attendez toutefois pas à un son d’une définition exceptionnelle. Ces OnePlus Nord Buds 2 se cantonnent aux codecs SBC ou AAC (en 44,1 KHz). Si l’AAC n’est pas un codec qui va compresser le son avec perte, son débit plafonne à 320 kb/s. Si vous êtes un audiophile patenté, il faudra faire le deuil sur le son HD, seulement disponible sur le modèle Buds Pro 2. A titre de comparaison, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro proposent un son haute définition (codec LDAC), mais pèchent sur les graves. Avec la trompette de Miles Davis (en FLAC, sans compression), les aigus sifflent par moment…

Avec un smartphone supportant la technologie Dolby Atmos (comme le OnePlus 11 5G), on gagnera encore en amplification et l’expérience sera beaucoup plus plaisante. Avec un smartphone OnePlus, on gagnera en prime Dirac. Sur les téléphones OnePlus, la technologie Dirac est utilisée pour optimiser la réponse en fréquence, la clarté, la séparation des canaux et la distorsion harmonique totale (THD) de l'audio du téléphone. Dirac améliore également la spatialisation du son, offrant une expérience d'écoute plus immersive.

Autonomie et charge

L’application Hey Melody (version 104.6.1) est assez fantaisiste sur la gestion de l’énergie, notamment de la charge. À la différence d’autres applications (Xiaomi, Samsung…), OnePlus donne une estimation de la batterie des écouteurs ou du boîtier avec une marge de 10%. En effet, l’incrémentation n’est pas précise, mais par palier de 10%. L’évaluation précise de la consommation s’avère donc complexe.

En 1h d’écoute avec ANC, la jauge avait baissé de 10%, mais au bout de 2h, elle avait diminué de 30. Au bout de 6h d’écoute avec réduction active du bruit, l’écouteur gauche était à 10% alors que le droit était à 0%. Ainsi, on peut évaluer à 15%/heure, la consommation avec élimination du bruit ambiant. Avec le mode transparence activé, les OnePlus Nord Buds 2 offrent également 6h d’autonomie (toujours avec 50% de volume). Sans mode ANC ou mode transparence, on arrive même à 8h d’écoute sans charge. L’autonomie avec ANC est importante pour des écouteurs d’entrée de gamme. En écoute sans traitement numérique (ni ANC, transparence), l’autonomie est également intéressante.

Après avoir totalement vidé les accumulateurs de la batterie des écouteurs, il reste la batterie du boîtier indique 80 ou 70%. Mais, on constate une faiblesse de l’accu au fur et à mesure des charges. À chaque recharge, il consomme légèrement plus des 20 ou 30% attendus. Théoriquement, on devrait réaliser 4 ou 5 recharges depuis le boîtier. En pratique, c’est plutôt 4,5 recharges.

Ceci dit, les tests de charge et consommation sont très proches de ceux indiqués par OnePlus. Le constructeur indique en effet 36h d’écoute maximale (sans ANC ou transparence) avec le boîtier et 7h d’autonomie avec les écouteurs. Ces OnePlus Nord Buds 2 offrent ainsi une très bonne autonomie dans son créneau. À défaut, d’avoir une réduction du bruit efficace, l’ANC est assez économe et assure de longues heures d’écoute.

En 10 min de charge, l’application Hey Melody indique que les écouteurs ont récupéré 40% à 50% de capacité. Avec cette charge rapide, les écouteurs fonctionneront donc au minimum 2h30 avec réduction du bruit ou mode transparence et jusqu’à 4h sans traitement numérique.

La charge complète du boîtier requiert 1h. Depuis une update, la charge des écouteurs nécessite 45 min au lieu de 60 min. Pour remplir totalement les accumulateurs du boîtier et des écouteurs, on sera plutôt sur 1h30. Signalons que la dernière mise à jour (113.113.103) corrige un bug. Avant cette mise à jour, la jauge du boîtier était bloquée à 100% et celle des écouteurs plafonnait à 30% au bout de 2h.