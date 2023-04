Des autoroutes électriques réservées aux camions pourraient bientôt voir le jour en France

Bientôt des autoroutes électriques qui fonctionneraient comme le réseau ferroviaire ? Le gouvernement, aidé par les géants du secteur, réfléchit à la question. Dès 2025, un premier réseau de caténaires pourrait voir le jour en Alsace, dans l’optique de tester le dispositif. De nombreuses autres innovations sont également en discussion.

Le réseau routier étant encore largement favorisé par les industriels pour le transport de marchandises, il devient de plus nécessaire de trouver des alternatives moins polluantes pour le secteur. Ainsi, plusieurs projets d’autoroutes électriques, réservées aux camions et autres poids lourds, ont d’ores et déjà fleuri en Europe. Le concept est simple : construire une infrastructure similaire au réseau ferroviaire, à l’aide de caténaires et de pantographes, mais sous la forme d’une autoroute.

La France, donc, compte bien ne pas rester sur le banc de touche. D’après des informations obtenues par les Échos, un premier test pourrait être mené dès 2025 sur le territoire, en Alsace plus précisément, sous la forme d’un tracé de deux kilomètres rattaché à un axe routier. Plusieurs acteurs du secteur sont déjà pressentis pour le projet, dont Bpifrance pour la partie financement et le constructeur suédois Scania pour la fabrication des véhicules compatibles.

Bientôt des autoroutes plus responsables pour le transport routier

Pour ce qui est de la construction du réseau de caténaires, ce serait Equans, filiale du groupe Bouygues, qui se chargerait d’électrifier l’autoroute. Reste ensuite à déterminer comment le parcours des camions se poursuit après avoir quitté le réseau. Pour cela, plusieurs solutions sont évoquées. Les industriels imaginent par exemple des véhicules électriques, dont la batterie offrirait l’autonomie nécessaire pour terminer le trajet. D’autres plaident plutôt pour des véhicules thermiques, rendus compatibles au réseau électrique de l’autoroute.

Par ailleurs, le réseau de caténaires n’est pas la seule idée mise sur le devant de la scène. Bpifrance évoque notamment l’installation de rails directement au sol, à la manière d’un tramway, voire une technologie qui permet à l’électricité de se diffuser sans contact au sein même de la route, dont nous vous avons déjà parlé dans nos colonnes.

Au global, ces solutions seraient bien plus respectueuses de l’environnement que l’installation de bornes électriques sur le bord de la route, affirme Gilles Baustert, directeur marketing, communication et affaires publiques de Scania France. « Si l’on veut charger des camions en 45 minutes à raison de 640 kilowatts-heure, cela suppose une installation énorme de 800 kWh à un mégawatt ». À l’inverse, « Si l’on électrifie seulement 3 % du réseau routier le plus emprunté par les camions, on le décarbone à hauteur de 60 %. Pas la peine d’électrifier tout le réseau ».

Source : Les Échos