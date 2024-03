Des algues vont pousser sur le toit de ce data center français, mais pour quoi faire ?

Le groupe Data4, spécialisé dans la construction de centres de données, a le projet de faire pousser des algues sur le toit de l'une de ses infrastructures en France. On vous explique pourquoi.



On imagine assez mal toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement d'Internet et des services qui lui sont associés. Elles prennent souvent la forme d'immenses data centers, ou centres de données dans la langue de Molière, et consomment forcément beaucoup d'énergie. La chaleur dégagée par ces bâtisses est énorme et l'impact sur l'environnement important. Plutôt que de la laisser s'échapper pour rien, on cherche de plus en plus à utiliser cette chaleur à bon escient, par exemple pour réchauffer des piscines ou des logements.

Mais comme le rappelle Data4, groupe qui construit des data centers, cela n'exploite que 20 % de la chaleur produite. Associé à l’Université Paris-Saclay, Data4 cherche d'autres usages possibles et lance une expérimentation visant à se servir de cette chaleur pour reproduire le phénomène de photosynthèse. Concrètement, une partie du CO 2 capté va servir à faire pousser des algues sur le toit d'un data center. “Grâce à une étude de faisabilité […], nous avons pu calculer l’efficience de cette captation carbone qui peut être 20 fois supérieure à celle d’un arbre (à surface équivalente)”, précise Patrick Duvaut, vice-président de l’Université Paris-Saclay et président de la Fondation Paris-Saclay.

Il ne s'agit pas de verdir le bâtiment pour le rendre plus joli. L'objectif est ensuite de recycler les algues en biomasse, c'est-à-dire une matière organique utilisable comme source d'énergie. Les algues pourront aussi être utilisées “dans la fabrication de bioproduits destinés à d’autres industries (cosmétiques, agro-alimentaire, etc…)“. Le groupe estime également que cela permettra de créer des emplois locaux.

“Ce projet de biomasse augmentée répond à deux enjeux majeurs de notre époque : la sécurité alimentaire et la transition énergétique. Cela nécessite une étroite collaboration de l’ensemble des acteurs du territoire de l’Essonne, dont Data4 fait partie, pour développer un véritable projet d’écologie industrielle, visant à mettre en commun des ressources et à réduire la consommation du territoire“, résume Linda Lescuyer, responsable Innovation chez Data4.