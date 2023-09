ChatGPT, Bing Chat : les IA font craindre des pénuries d’eau, voici pourquoi

Dans son dernier rapport environnemental, Microsoft dévoile que sa consommation d'eau globale a fortement augmentée l'an dernier. Ses outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT sont en cause.

Les services d'intelligence artificielle, ChatGPT en tête, sont assez bluffants, il faut bien le reconnaître. Surtout quand on voit à quel point leurs utilisation est extrêmement simple. Vous tapez une requête et vous obtenez une réponse quelques secondes plus tard. Ce qu'on imagine moins, voire pas du tout, c'est toutes les infrastructures qu'il y a derrière. Il faut des centres de données, de contrôles, des serveurs… Et bien sûr de quoi alimenter l'ensemble en électricité.

Vous vous en doutez : tout cela dégage énormément de chaleur et il faut obligatoirement refroidir les systèmes. Pas de solution miracle dans ce cas, on utilise de l'eau. Beaucoup d'eau. Dans son dernier rapport environnemental, Microsoft révèle que sa consommation d'eau a augmentée de 34 % entre 2021 et 2022. Cela représente environ 6,4 milliards de litres au total, ou 2500 piscines olympiques. Un bond énorme dû à l'IA, pour Shaolei Ren, chercheur à l'Université de Californie spécialisé dans l'impact environnemental de l'intelligence artificielle.

Microsoft utilise énormément d'eau pour refroidir ses IA, la pénurie menace

Si vous voulez ramener ça à une échelle plus parlante, dites-vous qu'à chaque fois que vous faites entre 5 et 50 requêtes sur ChatGPT, il faut 0,5 litre d'eau pour refroidir les systèmes. L'estimation prend en compte la consommation d'eau indirecte, comme celle utilisée pour les centrales électriques alimentant les centre des données. Ces chiffres sont alarmants et font craindre des pénuries dans les villes avoisinantes. La firme de Redmond en est consciente et affirme vouloir y remédier d'ici 2030.

L'une des solutions serait des construire les infrastructures dans des états plus frais, mais ce n'est pas toujours possible. Dans la ville de Des Moines, Iowa, où ChatGPT-4 a vu le jour, les projets de construction de centre de données sont bloqués tant que Microsoft n'a pas “démontré et [mis] en œuvre une technologie pour réduire considérablement la consommation d’eau […] par rapport aux niveaux actuels”. Google n'est pas en reste : sur la même période, sa consommation d'eau a augmentée de 20 %. Là-aussi, Bard serait fortement responsable.

Source : Fortune