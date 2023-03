Cette technologie utilise la chaleur des datacenters pour réchauffer l’eau des piscines

Une startup anglaise réchauffe l'eau des piscines municipales avec les émissions de ses datacenters.

La conjonction d’un hiver assez rude et la crise de l’énergie a eu des conséquences sur de nombreux établissements publics. The Guardian rapporte ainsi que 85 piscines municipales britanniques ont fermé leurs portes depuis 2019, et que l’hécatombe devrait se poursuivre, voire s’accélérer avec l’arrêt imminent des subventions. Une compagnie anglaise qui propose le chauffage gratuit aux communautés dans lesquelles elle installe ses centres de données.

On le sait désormais, les centres de données comptent pour 2 à 3 % des émissions globales de carbone. La solution proposée par Deep Green utilise les eaux de refroidissement de ses datacenters pour chauffer l’eau des piscines publiques, dans un premier temps. Le système est actuellement en phase de test dans un établissement d’Exmouth, au sud-ouest de l’Angleterre.

Le chauffage numérique de Deep Green permet de réchauffer les piscines publiques

Mark Bjornsgaard, directeur de Deep Green, explicite le concept à l’œuvre : « la plupart des centres de données gaspillent la chaleur générée par les ordinateurs. Nous captons la nôtre et nous la donnons à la piscine pour la chauffer ». Et c’est un contrat gagnant-gagnant, puisque la chaleur des ordinateurs réchauffe l’eau et le transfert de chaleur dans la piscine refroidit les ordinateurs. Les piscines économisent sur leur facture de chauffage, et la compagnie sur celle de refroidissement.

Me Bjornsgaard est bien conscient que les émissions de carbone des centres de données sont problématiques au niveau environnemental. Les millions d’ordinateurs disséminés à travers le monde génèrent une énorme quantité de chaleur, sans même parler de l’énergie qu’ils consomment. Il déclare au micro de la BBC : « avec l’évolution du monde, nous avons besoin de dix fois plus d’ordinateurs et nous ne pouvons pas construire dix fois plus de centres de données. Il est donc nécessaire de les décentraliser et d’en amener de petites parties là où la chaleur est nécessaire ». Le succès de l’initiative de Deep Green est tel, qu’une vingtaine d’autres piscines anglaises ont demandé à jouir des « chauffages numériques » de la compagnie.

