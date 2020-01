5G : Orange écarte Huawei au profit des équipements Nokia et Ericsson

Chez Orange, le déploiement 5G se fera sans Huawei : l’opérateur historique vient d’annoncer avoir sélectionné Nokia et Ericsson comme équipementiers réseau « après plusieurs mois de tests ». Le PDG du groupe avait pourtant pris la défense ces dernières semaines du groupe chinois. Mais a préféré poursuivre sa collaboration avec des « partenaires de longue date ».

Orange a tranché : son réseau 5G n’utilisera aucun équipement Huawei. L’opérateur Français en avait pourtant le droit : le gouvernement avait en effet décidé de laisser le champ libre aux opérateurs, tout en maintenant une surveillance, et en se réservant le droit d’interdire les équipements du constructeurs dans certaines zones comme les alentours des lieux de pouvoirs (Elysée, Assemblée Nationale, Balardgone…).

Il en avait également des raisons : Huawei a en effet pris une avance sur la technologie 5G et dispose de capacités de production à hauteur des besoins énormes de l’opérateur. Des raisons que le PDG du groupe Stéphane Richard a récemment rappelées alors qu’il s’exprimait contre une exclusion de Huawei au niveau européen.

Orange choisit des « partenaires de longue date »

Orange explique néanmoins avoir préféré retenir les équipements de Nokia et d’Ericsson « à la suite de l’appel d’offre lancé début 2019 pour la sélection de ses fournisseurs d’équipements 5G, et au terme de plusieurs mois de test », nous apprend l’opérateur dans un communiqué. La Directrice Générale Adjointe Fabienne Dulac explique que ce choix permettra à l’opérateur de « poursuivre [sa] collaboration avec Nokia et Ericsson, deux partenaires clés, de longue date ».

Actuellement, en effet, Orange utilise déjà majoritairement des équipements Nokia et Ericsson sur ses réseaux 2G, 3G et 4G. L’opérateur a même découpé le territoire en zones qui utilisent plutôt l’un ou l’autre fournisseur. L’accord entre Orange, Nokia et Ericsson« inclut les antennes ainsi que des services professionnels associés ». Leurs équipements 5G seront déployés dans les mêmes zones.

Les régions Ouest et Sud-Est utiliseront ainsi des équipements Nokia. Tandis que l’Ile-de-France, le Nord-Est et le Sud-Ouest utiliseront des équipements Ericsson.

Source : Orange