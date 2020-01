Orange augmente la facture des abonnés Open en échange des appels illimités

Orange augmente la facture des abonnés à un forfait Open. L’opérateur historique a en effet décidé d’appliquer une hausse de 3 euros par mois en échange des appels illimités. Comme SFR et Bouygues Télécom, Orange permet néanmoins à ses clients de refuser cette augmentation…mais c’est assez compliqué.

Orange a envoyé un courriel aux abonnés d’un forfait Open 2H et Open Up 2h il y a quelques mois, rapporte Univers Freebox. L’opérateur demande désormais 3€ supplémentaires par mois en échange des appels illimités. Jusqu’ici, les abonnés devaient se contenter de deux heures d’appels.

« Avec cette nouvelle offre, vous pouvez désormais appeler en illimité depuis votre mobile en France vers les fixes et mobiles situés en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers les fixes et mobiles situés dans ces mêmes zones » annonce Orange avec enthousiasme.

Les offres les moins chères (Open 2H) passent donc de 39,99€/mois à 42,99€/mois. Les forfait les plus coûteux (Open Plus) montent même à 52,99€/mois (contre 49,99€/mois auparavant). Si cette offre vous convient, vous n’avez absolument rien à faire. « Vous bénéficiez dès à présent de cette évolution, sans réengagement ni démarche de votre part » ajoute le télécom.

Lire également : Orange augmente la data de certains forfaits sans hausse de prix

Une offre compliquée à refuser

Si les appels illimités ne vous intéressent pas, la situation se complique. Contrairement à SFR ou à Bouygues Télécom, Orange n’inclut pas son mail un lien permettant de refuser simplement cette nouvelle offre. Á la place, l’opérateur demande à ses abonnés de se rendre dans leur espace client pour choisir une autre offre équivalente. Il est donc impossible de récupérer un abonnement offrant les mêmes avantages au même prix.

Pour les clients ayant opté pour l’option « 3 numéros en illimité », il faut même redéposer une demande complète pour obtenir ces numéros. Cette démarche prend 24 heures pour être validée. Pour rappel, Orange permettait de changer d’offre jusqu’au 7 janvier dernier. Il est désormais trop tard pour éviter l’augmentation de trois euros.

Sans surprise, les abonnés concernés n’ont pas tardé à exprimer leur mécontentement sur le forum de l’opérateur. « Je suis outrée qu’Orange se permette de changer le forfait de ma fille » explique une internaute. « e n’ai rien demandé, je n’en veux pas de ces appels illimités qui ne me serviront à rien et vont surtout me coûter 3 euros de plus chaque mois » tacle un autre client. « Je ne comprends pas pourquoi nous sommes mis devant le fait accompli » regrette un abonné. Avez-vous accepté l’augmentation ? Avez-vous préféré opter pour un autre forfait ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : Univers Freebox