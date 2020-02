Orange aimerait fermer le réseau 2G (GPRS) en Europe d’ici 2025 pour le grand public. L’utilisation du réseau a fortement baissé est le fermer permettrait d’éviter de gaspiller de l’énergie.

Le PDG d’Orange Stéphane Richard donnait une interview au journal Les Echos, entretien dans lequel il était question d’environnement – un thème cher au groupe comme l’a montré la formule de la nouvelle Livebox 5, présentée comme plus écoresponsable. L’environnement est d’ailleurs l’un des axes du plan stratégique du groupe pour 2025. A en croire l’interview, le groupe vise la neutralité carbone « 10 ans avant le reste de l’industrie ».

Actuellement, poursuit Stéphane Richard, « le poids du numérique dans les émissions mondiales de CO2 est de 3,5 % ». Un problème bien moindre, donc, que d’autres comme l’énergie ou le transport. Mais immédiatement le PDG relève qu’il y a une « explosion des usages numériques, qui nécessite que les télécoms se préoccupent de leur empreinte environnementale ».

Ne pas empiler indéfiniment les réseaux

Or, remarque-t-il « 80 % de notre consommation provient des réseaux ». En 2018, la consommation énergétique d’Orange représentait la bagatelle de 5,6 TWh selon Les Echos. Le responsable promet que la technologie 5G permettra des économies de 30% d’énergie à usage constant. Mais du coup se pose aussi la question des autres réseaux qui restent encore actifs et dépensent donc de l’énergie.

Notamment les réseaux 2G et 3G de moins en moins utilisés. Si il n’est pas, pour l’heure, question de fermer le réseau 3G, il semblerait que les jours du réseau 2G soient, eux, désormais comptés. Stéphane Richard lance « on ne va pas empiler indéfiniment les réseaux ». Tout en révélant que l’usage du réseau 2G – aussi connu sous le nom de GPRS, le tristement célèbre réseau data à très faible débit – « baisse fortement » et que des « technologies alternatives peuvent prendre en charge ses usages ».

Et le PDG d’Orange de conclure : « d’ici à 2025, en Europe, on peut envisager une extinction de la 2G, au moins pour le grand public ».

Source : Les Echos