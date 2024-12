Découvrez Windows CPC, Google améliore son application Calendrier, c’est le récap’ de la semaine

Une fuite lève le voile sur la nouvelle version de Windows, l'application Calendrier se modernise encore un peu, Orange offre 8 euros à ses abonnés Free, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous donne un aperçu de Windows CPC, on vous explique comment profiter d’une réduction sur votre facture si vous êtes client Orange et on fait le point sur les nouvelles applications Samsung One UI 7.0. Alors que Google améliore encore l’expérience utilisateur avec une nouvelle fonctionnalité dans Calendrier, les autorités européennes démantèlent un énorme réseau d’IPTV illégal.

Calendrier : l’application Android s’améliore encore

Google a profité de sa dernière mise à jour pour améliorer son application Calendrier. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à toutes les listes et tâches via une nouvelle icône dédiée depuis l’interface principale. Cette fonctionnalité de vue complète des tâches est encore en cours de déploiement et seuls les appareils Android peuvent en profiter. Reste à savoir si les utilisateurs Apple auront également droit à cette nouvelle fonctionnalité.

Que nous réserve Windows CPC ?

Quelques jours après la présentation du Windows 365 Link lors de la conférence Ignite 2024 de Microsoft, il est temps de faire le point sur le nouvel OS intégré à l’ordinateur, Windows CPC (pour Cloud PC). L’idée est de proposer un système d’exploitation complet mais épuré, ce qui rend les menus beaucoup plus faciles à comprendre que sur Windows 11. L’OS sera également beaucoup plus léger et promet une expérience très adaptée au cloud.

Orange gâte ses clients en cette période de fêtes

Bonne nouvelle pour les clients Free, Orange a décidé de réduire votre facture de 8 euros. En effet, l’offre « Juste pour vous » est disponible depuis votre espace personnel. Votre offre reste intacte au niveau du débit, de votre box ou de vos options, mais avec une réduction de prix bienvenue à l’approche de Noel.

Un réseau d'IPTV illégal démantelé par les autorités européennes

La lutte contre le piratage continue en Europe. Les autorités européennes sont parvenues à démanteler un énorme réseau d’IPTV illégal qui donnait accès à plus de 2500 chaînes TV, notamment des chaînes sportives, mais également à de nombreux contenus de Netflix, Disney+, Prime Video, Sky, Paramount et d’autres plateformes de streaming vidéo. Le réseau comptait plus de 22 millions de clients. La police a également saisi des armes, des drogues et 1,6 million d’euros en cryptomonnaies.

Téléchargez dès maintenant les applications Samsung de One UI 7.0

Alors que One UI 7 ne sera déployé en version stable qu’en février 2025, Gerwin van Giessen a mis la main sur plusieurs applications Samsung sur le site apkmirror. Le leaker lève le voile sur le calendrier, le dictaphone, la calculatrice, l’horloge, et sur les applications Reminder et Samsung Kids. Pour profiter de la majorité des applis, rappelez-vous qu’il vous faudra un smartphone sous Android 14. À noter que ces programmes ne sont pas encore officiels et qu’ils pourraient présenter des bugs.

Nos tests de la semaine

Razer Blade 18 2024 : un PC portable qui a tout pour lui

Si vous avez un budget XXL et que vous voulez vous offrir le meilleur, le Razer Blade 18 2024 est fait pour vous. C’est un PC portable ultra puissant, son design est impeccable, son écran 4K est exceptionnel et on adore son format 18 pouces et sa bonne gestion de la chauffe. Lors de notre test, nous avons apprécié la présence du Thunderbolt 5 et le fait de pouvoir choisir dans les profils d’écran. Attention, le châssis est sujet aux rayures et la nuisance sonore est élevée.

Honor Magic7 Pro : un smartphone premium solide qui ressemble toutefois beaucoup à son prédécesseur

Notre prise en main nous a permis de constater les nombreuses similitudes entre le futur Magic7 Pro et son prédécesseur, notamment au niveau de son format, du design de son module photo et de ses deux haut-parleurs puissants. On y retrouve toutefois beaucoup plus d’intelligence artificielle, notamment au niveau de la photo, et les résultats sont très convaincants. Un smartphone très plaisant, même si l’on aurait apprécié des différences plus franches avec le Magic6 Pro.

Asus ROG Phone 9 Pro : un bon rapport qualité/prix qui plaira aux gamers

Avec un prix toujours aussi attractif, une très bonne autonomie, une excellente maitrise de la plate-forme de Qualcomm et une belle puissance pour faire du gaming, le Rog Phone 9 Pro est très séduisant. Diract Virtuo améliore l’expérience audio, l’AeroActive Cooler X Pro est toujours essentiel et on adore les AirTriggers, le port jack et le 2nd port USB. Cela étant dit, l’ajout du 185 Hz est vraiment inutile et on regrette qu’il n’y ait que deux ans de mise à jour Android. Le son des haut-parleurs est largement perfectible. Côté photo, le module téléobjectif est assez sombre et pas toujours net.

Dragon Age The Veilguard : un jeu qui ne nous surprend pas mais qui nous régale

Même si le jeu ne nous surprend pas vraiment et que l’aspect dark fantasy a disparu, nous nous sommes régalés lors de notre test de Dragon Age The Veilguard. Cet action-RPG nous offre de vrais moments épiques dans un univers particulièrement riche. La direction artistique est sublime, le doublage français est très bon et on apprécie de pouvoir complètement personnaliser le style de jeu de notre personnage. À noter que les choix du joueur ont un véritable impact sur le monde et l’histoire.

