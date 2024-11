Test Razer Blade 18 2024 : un excellent PC de jeu qui ne se fixe aucune limite

Le Blade 18 est le nouveau PC gamer ultime de Razer, son fer de lance, la démonstration de son savoir-faire. Immense écran de 18 pouces, specs gonflées aux hormones et châssis ultra-fin, le constructeur ne s’est fixé aucune limite pour livrer la machine de rêve. A ce tarif, avons-nous un produit parfait ?

En 2023, Razer introduisait son Razer Blade 18. Un PC qui impressionnait par ses caractéristiques techniques, mais aussi par sa taille avec son immense dalle de 18 pouces. Son but ? Remplacer votre ordinateur de bureau, tout simplement. Cette année, le modèle revient dans une version 2024 légèrement ajustée.

On garde la même formule, mais elle est améliorée par petites touches : ajout du Thunderbolt 5, nouvel écran et ajustement de la partie logicielle. De quoi ravir ceux qui cherchent le meilleur du meilleur sans limite de budget ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Razer Blade 18 est d’ores et déjà disponible sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires. Il s’agit d’un produit ultra haut de gamme, son prix est donc élevé. Très élevé. La version la moins onéreuse est affichée à 3299 euros. Il s’agit de la configuration dotée d’un écran Mini-LED QHD+ 300 Hz et d’une GeForce RTX 4070.

Razer Blade 18 2024 Ecran 18 " IPS

3840 x 2400 pixels

200 Hz Processeur Intel Core i9-14900HX GPU Nvidia GeForce RTX 4090 16 Go RAM 32 Go DDR5-5600 MHz Mémoire interne SSD 2 To M.2 NVMe PCIe 4.0 Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 1x USB 3.2 Type-C

- 1x Thunderbolt 5

- 3x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port secteur

- 1x port Ethernet

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes SD OS Windows 11 Poids 3,1 kg

Notre version de test, quant à elle, dispose d’une RTX 4090, mais aussi d’un écran LCD 4K avec un taux de rafraîchissement à 200 Hz. Elle est vendue 5199 euros. On ne va pas se mentir : c’est une sacrée somme. Certes, le Blade 18 veut remplacer votre PC fixe, mais tout de même, ça coûte un rein. En conséquence, la moindre erreur se payera cher.

Un design classique chez Razer

Niveau design, Razer ne change pas une équipe qui gagne et reprend son classique châssis noir en aluminium anodisé. Pas de doute, il est reconnaissable entre mille. Sur le capot arrière noir (ou gris selon les versions), on retrouve ce fameux logo rétroéclairé qui lui donne une vraie personnalité tout en restant discret.

Si on apprécie le sens du détail et les finitions impeccables du produit, on reste toujours aussi peu convaincus par le traitement de l’aluminium, bien qu’il s’agisse d’un matériaux anodisé et non peint. Le capot attire facilement les traces de doigts en plus d’être sujet aux rayures et aux micro-rayures. Il faudra obligatoirement se procurer une sacoche de protection afin de le transporter dans un sac. A ce tarif, il est tout de même dommage que Razer n’en fournisse pas par défaut.

La vraie particularité du produit, c’est évidemment son format démentiel de 18 pouces. Sur un PC portable, c’est énorme… mais tellement agréable en jeu ! Le Razer Blade est un vrai monstre avec ses dimensions de 22 x 275 x 400 mm. Etonnamment, son poids n’est pas si élevé (3,1 kilos), ce qui permet de le transporter assez facilement dans un sac à dos, même s’il n’a pas vocation à être trimballé quotidiennement. Pour les LANs, c’est parfait. Testé et approuvé !

Le Blade 18 propose une connectique très complète : il a tout ce qu’il faut, là où il faut. Sur les tranches, on compte ainsi trois ports USB 3.2 Type-A, un port USB 3.2 Type-C, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD, un port RJ 45, un port mini-Jack mais aussi et surtout un port Thunderbolt 5. Ce dernier est inédit sur un laptop et permet le Power Delivery ainsi que la connexion DisplayPort. Bref, niveau connectique, c’est un sans-faute.

Niveau clavier, Razer ne change pas sa formule. Nous avons toujours un clavier chiclet assez réussi, mais un peu rude lors du premier contact. Il faut s’y habituer ! Si la résistance est bien présente, la course courte des touches peut dérouter au début. Bien évidemment, il s’agit d’un clavier RGB rétroéclairé sur 100 niveau. L’utilisateur peut le personnaliser à l’envie avec le logiciel Razer Synapse, en mettant des couleurs ou des effets de sa conception. Nous, on aime le violet statique qui passe au blanc quand on appuie sur une touche. Chacun ses réglages ! Plus, l’éclairage s’adapte parfois en fonction des jeux, devenant rouge sur Diablo 4 ou illuminant les commandes importantes dans Cyberpunk 2077. Ce n’est pas nouveau, mais c’est toujours sympa !

Razer a choisi de ne pas inclure de pavé numérique sur son clavier, alors qu’il y avait la place. Dommage. En vérité, le constructeur a utilisé cet espace pour placer ses hauts-parleurs. Un choix cohérent, puisque le son est directement projeté vers l’utilisateur. Il est, qui plus est, équilibré et puissant. Une réussite. Le trackpad, pour sa part, est réactif, mais n’est pas non plus incroyable. Rapidement, on le désactivera et on branchera une souris gamer.

Pas de capteur d’empreintes sur le clavier, mais Razer compense en plaçant une caméra IR au-dessus de l’écran, compatible Windows Hello. Très efficace, elle a aussi le mérite d’avoir un cache physique qui coulisse facilement pour plus de sécurité. On aime ! Pour l’écran en lui-même, on apprécie les bords fins qui offrent un ratio écran/façade à 85%. C’est bien !

Razer ne révolutionne pas ses habitudes avec ce Blade 18. Pourquoi le ferait-il ? Nous avons un PC beau, ergonomique et avec des finitions impeccables. On regrette juste un matériau un peu trop sujet aux aléas de la vie, mais mis à part ce détail, c’est carré. Un beau design, c’est bien, mais que vaut le Blade 18 en termes techniques ?

Un écran qui laisse le choix

Pour l’écran du Blade 18, Razer laisse le choix à l’utilisateur. Il peut soit opter pour une dalle Mini-LED QHD+ avec un taux de rafraîchissement à 300Hz, soit pour une dalle LCD en 4K avec un taux de rafraîchissement à 200 Hz. C’est cette dernière que nous testons. A notre sens, pour ce format, mieux vaut tout de même opter pour du Mini-LED.

Nous avons évidemment analysé l’écran à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont très bons. Ainsi, le Blade 18 affiche un contraste à 1400 :1, ce qui est excellent pour ce type de dalle. La lisbilité est donc bonne dans les scènes sombres. La luminosité, pour sa part, grimpe à 600 cd/m². Ça pourrait être une bonne chose si le traitement des reflets suivait, ce qui n’est pas le cas. Travailler ou jouer dehors pour profiter du beau temps ? Impossible avec ce PC. Ce n'est pas dramatique, puisqu'il a été conçu pour un usage en intérieur.

Le calibrage de l’image est également au top. Par défaut, la dalle dispose d’une température des couleurs idéale, à 6400K. Sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le bleu, ni vers le rouge. Le Delta E moyen est lui de 2,3 (en dessous de 3 étant bon) avec un écart de 5 au niveau des verts clairs. Ce n’est pas parfait, mais on reste dans le haut du panier.

Pendant très longtemps, Razer n’a pas laissé le choix du calibrage à l’utilisateur. Ce temps est désormais révolu, puisqu’il est possible de choisir entre cinq profils prédéfinis, voire de personnaliser le sien. Une excellente chose, d’autant plus que les profils proposés sont bons. Le profil sRGB, par exemple, est parfait pour traiter ses photos avec un Delta E moyen à 1,2. Du très beau boulot ! Dernier point, le taux de rafraîchissement dynamique de 200Hz est aussi très bien géré, puisqu’il ne s’active qu’en mode « Optimus », soit quand un jeu est lancé. Sans, on reste soit à 60 ou 120 Hz, on économise donc de l’énergie.

Une vraie bête de guerre

On ne va pas jouer la surprise : le Razer Blade 18 est une bête de guerre. Il a de quoi avec son Intel Core i9-14900HX, ses 64 Go de RAM ainsi que sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 (16 Go GDDR6 VRAM). Bref, nous avons le meilleur équipement du marché actuellement.

Le Razer Blade 18 2024 est l’un PC le plus puissant que nous ayons eu à tester. Ses scores de benchmarks dépassent largement les autres machines Intel de notre panel de test. Niveau CPU, il reste cependant en-dessous de PC équipés du Ryzen AI 9HX, comme le Zenbook S16. Des performances appréciables, puisqu’il peut faire tourner rapidement tous les logiciels les plus gourmands du marché, que ce soit pour de la retouche photo, de l’animation 3D ou encore de la décompression de masse.

En jeu, rien à redire non plus. En 4K, en réglant les graphismes à fond et en activant le ray-tracing (et en s’aidant avec le DLSS 2, 3, et en calant Synapse en mode Performances), nous avons des résultats très appréciables, là encore dans le haut du panier. On note tout de même deux jeux en dessous des sacro-saints 60 i/s : Ara History Untold, extrêmement gourmand sur notre session de test située en fin de partie, ainsi qu’Alan Wake 2. La contre-performance de ce dernier s’explique par l’utilisation du Path Tracing, technologie extrêmement gourmande. En le désactivant, le jeu reste à tomber par terre et dépasse les 60i/s.

Des bonnes performances, ce n’est pas une surprise. Oui, le Blade 18 est un PC de la NASA, on le savait rien qu’en regardant la fiche technique. L’enjeu, en réalité, réside dans la gestion de cette puissance, car sans maîtrise… Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le GPU montre à 74 degrés, ce qui est cohérent. Comme nous pouvons le voir sur les photos thermiques, le châssis en aluminium monte à plus de 50 degrés en surface. C’est beaucoup, mais ce point chaud est situé sur la partie entre le clavier et l’écran, soit une zone qu’on ne touche pas en jeu. Ce n’est donc pas un problème.

Cette chaleur, il faut l’évacuer. L’air frais est aspiré par le dessous du châssis et expulsé via une grille d’aération dans la charnière. Les trois ventilateurs tournent à fond les ballons et nous avons mesuré une nuisance sonore à 54 décibels. C’est énorme, mais nécessaire. Il faudra composer avec un souffle constant. Ce n’est pas dérangeant si vous portez un casque, mais votre entourage pourrait rapidement ne plus encadrer ce PC.

Enfin, parlons rapidement de l’autonomie. Un point de détail, étant donné que pour jouer, la machine restera branchée. Sur batterie, le Blade tombe en rade au bout de 5 heures. C’est peu, mais suffisant pour dépanner. Le chargeur, pour sa part, pèse 830 grammes. Il devra obligatoirement accompagner le PC (qui fait déjà plus de 3 kilos), dans vos déplacements. C’est assumé, le Blade 18 étant plus un PC transportable qu’ultra portable.

Alors on achète ?

Le Blade 18 2024 est un excellent PC de jeu. Techniquement, il n’y a rien à y redire. Il est puissant, dispose d’un magnifique écran et s’avère très confortable au quotidien. Des qualités qui se payent. Oui, le tarif est stratosphérique, mais justifié par le travail accompli. C’est bien simple, la copie rendue est exempte de reproches. C’est un PC ultra premium qui s’assume. Il satisfera les joueurs fortunés qui craqueront ; les autres pourront se tourner vers les configs moins onéreuses.

Le PC de Razer se distingue par son immense écran de 18 pouces. Son but ? Remplacer votre PC de bureau. Après une semaine d’utilisation, il faut admettre que la formule fonctionne. Que ce soit pour bosser ou jouer, nous n’avons pas touché à notre PC fixe durant notre test. De plus, avec un sac adéquat, le Blade 18 peut se transporter à droite ou à gauche, pour une LAN par exemple. De fait, c’est comme si nous avions notre desktop partout avec nous et ça, c’est appréciable. Bref, un excellent PC gamer, mais qui se paye.