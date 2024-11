Calendrier de Google vous permet enfin de gérer toutes vos tâches sur Android, voici comment

Calendrier de Google évolue et intègre désormais une vue complète pour gérer vos tâches et listes directement depuis l’application Android. Une fonctionnalité attendue depuis longtemps qui fait déjà des heureux parmi ses utilisateurs.

Calendrier ne cesse de se moderniser pour répondre aux attentes des utilisateurs. Après une récente mise à jour qui a introduit les “flairs”, de petites icônes décoratives ajoutées automatiquement aux événements pour les rendre plus lisibles et visuellement agréables, l’application Android franchit une nouvelle étape. Désormais, elle intègre une gestion complète des tâches directement depuis l’interface principale. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur la version web depuis 2023, améliore la coordination entre les rendez-vous et les to-do lists.

Avec cette mise à jour, Calendrier propose une vue plein écran qui regroupe toutes les tâches et listes, même celles sans date précise. Une nouvelle icône dédiée apparaît en haut à droite de l’application, à côté du bouton de vue “Aujourd’hui”. En appuyant dessus, les utilisateurs accèdent à l’interface Google Tasks, où ils peuvent ajouter, modifier ou marquer comme terminées leurs tâches directement dans l’agenda. Cette intégration fluide élimine le besoin de passer constamment d’une application à une autre, rendant l’organisation quotidienne plus accessible.

Google Calendar pour Android intègre une vue complète des tâches

En cours de déploiement, cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs de comptes Google personnels, ainsi qu’aux abonnés Workspace et Workspace Individual. Cependant, elle reste pour l’instant exclusive aux appareils Android, et aucune annonce n’a été faite concernant iOS. Cette absence risque de décevoir les utilisateurs Apple, mais elle témoigne de l’attention particulière que Google porte à son écosystème. En parallèle, cette intégration rend l’application Google Tasks moins indispensable, sauf pour ceux qui préfèrent utiliser son widget sur l’écran d’accueil pour un accès rapide.

Avec cette nouveauté, Calendrier continue de s’affirmer comme un outil vraiment utile pour organiser sa vie quotidienne. Entre la personnalisation visuelle grâce aux flairs et l’ajout d’une gestion complète des tâches, l’application devient plus polyvalente que jamais. Bien que la mise à jour arrive tardivement pour beaucoup, elle devrait convaincre les utilisateurs à la recherche d’une solution centralisée pour planifier leurs rendez-vous et gérer leurs to-do lists. Les prochains mois montreront si cette fonctionnalité pourra s’étendre encore davantage pour séduire un public plus large.