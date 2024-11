Un vaste réseau d’IPTV illégal à 22 millions de clients démantelé en Europe

Plus de 250 millions de chiffre d'affaires par mois, plus de 22 millions de clients, des pirates et serveurs répartis aux quatre coins de l'Europe… un gigantesque réseau d'IPTV illégal vient d'être démantelé en Europe. Il donnait accès à plus de 2 500 chaînes Tv en linéaire et aux contenus à la demande des grandes plateformes de streaming vidéo.

Les autorités européennes ont réalisé un beau coup de filet en démantelant un très important réseau d'IPTV illégal, sévissant notamment en Europe. L'opération a nécessité la coopération d'Europol, d'Eurojust, de l'Alliance anti-piratage audiovisuel (AAPA), et de l'initiative @ON Network, dont le but est justement d'améliorer la collaboration entre les différentes polices numériques européennes.

Ce réseau mettait à disposition de ses plus de 22 millions de clients plus de 2 500 chaînes de télévision, en particulier des chaînes sportives, dont DAZN, violant les lois sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Les programmes de Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount, Sky et bien d'autres plateformes audiovisuelles y étaient aussi accessibles. Il est aussi accusé d'autres délits liés au blanchiment d'argent et à la cybercriminalité.

Un réseau étendu qui sévissait depuis toute l'Europe

De nombreux pays européens ont activement participé à l'enquête (Bulgarie, Croatie, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Suisse, Royaume-Uni). 102 suspects ont été identifiés et 11 d'entre eux ont été interpellés, au Royaume-Uni, en Suisse, en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne. Au moins 29 serveurs ont été saisis, situés aux Pays-Bas, en Roumanie et en Chine. 100 domaines ont été supprimés, 270 équipements d'IPTV ont été saisis et plus de 560 revendeurs ont été identifiés.

La police a aussi mis la main sur environ 1,6 million d'euros en cryptomonnaie et 40 000 euros en espèces, tandis que des armes et des drogues ont été saisies. Avec un tel portefeuille de clients, le réseau parvenait à dégager un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros par mois.

La lutte contre le piratage s'intensifie en Europe. Récemment, 30 nouveaux sites pirates ont été bloqués par la justice française, qui a également Telegram dans le viseur pour empêcher la diffusion d'événements sportifs sur l'application de messagerie. L'Espagne et de nombreux autres pays voisins sont aussi de plus en plus vigilants sur la question.

Source : Europol