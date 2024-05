Free : l’option Booster augmente de 2€ sans prévenir, l’opérateur joue avec la vérité

Alors que Free se targue depuis des années de ne pas augmenter le prix de ses forfaits, il n’en va pas de même pour les options supplémentaires. En effet, son option Booster pour forfait mobile vient de passer de 2,99 € à 4,99 €. Un moyen comme un autre de faire grimper les prix, sans briser sa promesse.



Face à la flambée générale des prix, Free est un relatif bon élève. Et ne manque pas de le rappeler à la moindre occasion : quand ses concurrents augmentent le coût de leur forfait, ceux de Free restent fixes. Enfin presque. Il y a quelques semaines à peine, on voyait déjà une hausse des prix chez l’opérateur sur son forfait Série Free. Visiblement, ce n’est pas encore fini.

Comme l’a repéré l’utilisateur Tiino-X83 sur X (Twitter), Free a aussi augmenté discrètement le prix de son option Booster. Celle-ci permet « d’améliorer » un forfait existant en ajoutant par exemple une plus grande enveloppe de données ou plus d’appels. Pratique quand on est abonné au forfait à 2 €, par exemple. Celle-ci coûtait auparavant 2,99 €/mois. Elle en coûte désormais 4,99 €/mois, soit 2 € de plus.

Free augmente discrètement mais sévèrement le prix de son offre Booster

Il fallait malheureusement s’y attendre. Cela fait un certain temps maintenant que Free module la formule Booster au gré de ses envies. L’enveloppe de données offerte a beaucoup fluctué, mais son prix, lui, n’a jamais changé. C’est donc un nouveau que franchit l’opérateur avec cette augmentation, après s’être engagé à ne pas augmenter le prix de ses forfaits avant 2027.

Pour ce prix, les utilisateurs auront donc droit à 20 Go de 4G supplémentaires en France et 10 Go en Europe. Free a donc eu le bon goût d’augmenter les bénéfices de l’option. Reste que celle-ci devient bien moins intéressante pour bon nombre d’utilisateurs. Fort heureusement, cette augmentation ne concerne pas ceux ayant déjà souscrit à la formule.

Cela vaut donc probablement le coup d’attendre encore un peu, pour voir si Free se décide à améliorer sa formule comme cela a été le cas dernièrement. En arrivant au bon moment, il sera sûrement possible de bénéficier d’une meilleure offre.